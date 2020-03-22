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【新冠肺炎】口罩工廠：已酌情處理退款　推抽獎活動送盒裝口罩（附連結）

商業 16:49 2020/03/22

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本地生產商「Mask factory口罩工廠」早前被指退租兼「走佬」，令不少人對已下的定單信心動搖，要求退款。口罩工廠今日發文指，大部份退款已酌情處理，同時推出抽獎活動，以重拾市民對品牌的信心。

口罩工廠指，收到不少要求退款的申請，其中，有部分會員因為疫症而未能返港，提供機票退票憑據、退款電郵資料不齊全、寄錯電郵去其他生產商而提供到截圖證明、時差關係而又臨時出差並提供機票副本等，公司已就有關情況逐一辦理退款。至於其他會員因為私人理由，信心動搖或者網絡攻擊而要求退款，則未能處理。針對被人抹黑一事，公司強調將會用行動證明用心為香港人出一分力。 

【口罩工廠】網傳負責人退租「走佬」 口罩工廠︰遭人抹黑會出律師信

為了解市民對其口罩的意見，口罩工廠將亦推出抽獎活動，大眾只要讚好及分享該個帖子、貼上收到的Special Edition口罩相片，並留言講述對該款口罩的意見，公司將會選出最有心思的10位會員送出V99 50 個裝一盒，但名額只得10個，活動截止時間為3月27日。

不過有網民就認為口罩工廠不用浪費時間澄清，坦言出貨就是最好的證明；亦有網民留言指：「一日無口罩 一日都好難相信，最好一次過出哂6個月」、「貨都沒拿到，又搞新花樣，想點」。

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責任編輯：蘇穎琪

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