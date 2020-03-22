【意大利疫情】近5000死 總理稱二戰以來最大危機

▲ 意大利總理孔特（Giuseppe Conte）因應新冠肺炎疫情，宣布停止國内一切非必要生産活動，更形容意大利正面臨第二次世界大戰以來的最嚴重危機。

歐洲的新冠肺炎疫情肆虐，意大利成爲歐洲疫情重災區。意大利一日内急增近800人死亡，新冠肺炎的確診死亡病例累計增至近5000人。意大利總理孔特（Giuseppe Conte）宣布停止國内一切非必要生産活動，更形容意大利正面臨第二次世界大戰以來的最嚴重危機。

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意大利於上周六（21日）的新增確診及死亡數字均創新高。該國一日内再增793人死於新冠肺炎，全國累計有4825人死於新冠肺炎。在全球約1.3萬宗的死亡病例中，意大利佔逾三分之一。另外，意大利累計增至逾5.3萬人確診新冠肺炎。

意大利總理孔特發表講話，指意大利正面臨二戰以來的最嚴重危機，下令全國的非必要生産活動關閉，僅維持基本商品及服務，直至4月3日。超市和藥店將維持開放，但孔特未有詳細説明如何界定非必要生産活動，料於周日正式發布新法令時將作解釋。

意大利政府更實施多項限制。羅馬的警察組成小隊負責檢查證件，如民眾未能提供合理的外出理由，將會遭到罰款。民眾外出購物時要於商店入口排隊等候，以確保商店内同時間内只有少量人聚集。

另外，意大利的新冠肺炎死亡患者的平均年齡達78.5歲。意大利國家衛生研究所負責人布魯薩費羅（Silvio Brusaferro）敦促長者，疫情期間盡量留守家中。

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責任編輯：鄭錦玲

▲ 意大利一日内再增793人死於新冠肺炎，全國累計有4825人死於新冠肺炎。