▲ 美國總統特朗普聲稱,口罩可消毒後循環再用。

新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐,環球口罩供應緊張,香港有立法會議員呼籲清蒸口罩重用,引起熱烈討論。美國總統特朗普(Donald Trump)亦呼籲醫護人員重用舊口罩,建議用消毒液消毒口罩,循環再用。

特朗普在白宮記者會上,對不少人將口罩用完即棄表示質疑,反問為何不循環再用,他稱可以用很好的液體(very good liquids )消毒口罩,又稱愈來愈多人這樣做。

言論成為熱話,特朗普的建議與美國食品及藥物管理局(Food and Drug Administration,簡稱FDA)的指引完全相反,FDA寫得十分清楚,明言一般的N95口罩不應共同或重用(should not be shared or reused)。

香港紅十字會早前亦在Facebook發文,指「口罩一旦使用後,無論如何都不能再用」,強調重用口罩是謬誤,「蒸炒煮炸」消毒亦不可行,呼籲市民「時刻保持良好個人及環境衛生」,並且要「接收正確的防疫資訊」。

