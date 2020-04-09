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【全球大流行】銀行再暫停部分分行服務　工銀亞洲下周二重開旺角分行 惟土瓜灣分行暫停營業 （不斷更新）

金融經濟 12:56 2020/04/09

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因應疫情變化，有銀行再度暫停分行服務。

新型冠狀病毒肺炎疫情在全球大流行，本港確診個案近日急增，滙豐、中銀香港及渣打香港等多間銀行，2月起先後停開部分分行。3月中起，銀行陸續恢復分行服務，惟因應疫情發展，中銀香港及建行亞洲再度暫停部分分行服務。

相關文章：【全球大流行】各銀行分行派籌疏導人流 入分行須量體溫、戴口罩（第二版）

工銀亞洲下周二停開土瓜灣分行

工銀亞洲宣布，旺角分行將於下周二（14日）恢復營業，而土瓜灣木廠街分行則會於同日起暫停服務。工銀亞洲現時總計有25間分行暫停服務。

創興暫停4分行服務

創興銀行宣布，4月6日起進一步關閉3間分行，分別是西營盤、深水埗及功明街分行。連同早前停業的佐敦、長發邨、天澤邨及太和廣場的分行，即合共7間分行停業，直至另行通知。

全線香港分行營業時間更改為平日上午9時半至下午3時半，周六上午9時半至中午12時。九龍灣分行及巧明街分行逢周六休息。

建行亞洲9分行停業兼縮營業時間

建行亞洲4月6日起，暫停部份分行及小企業及個人信貸中心的服務，直至另行通知。暫停營業分行包括：中環德輔道中、西環、佐敦、油麻地、旺角振宜大廈、紅磡馬頭圍道、觀塘協和街、馬鞍山及大埔分行。荃灣小企業及個人信貸中心亦會暫停服務。

餘下照常營業的分行及個人信貸中心，將調整營業時間，周一至周五調整至上午9時至下午3時，而周六服務時間亦調整至上午9時至中午12時。

富邦明日起5分行停業

富邦銀行宣布，上環、西環、長沙灣、觀塘及屯門分行周三（4月1日）起暫停營業，直至另行通知。

此外，全線分行營業時間改為平日上午9時至下午3時，周六則改為上午9時至下午12時半。

招商永隆銀行11分行停業兼縮營業時間

招商永隆銀行再縮短分行周一至周五營業時間，4月2日起（周四）分行營業時間會由上午9時至下午3時改為上午10時至下午3時，周六營業時間維持上午9時至下午1時。

另外，11間分行因受特殊情況影響會暫停業務，直至另行通知，分別為西區分行、炮台山分行、北角分行、西灣河分行、紅磡分行、沙田廣場分行、上水分行、屯門分行、高鐵香港站分行、太子分行及深水埗分行。

東亞5分行31日起暫停服務

東亞 （00023） 宣布，除了早前暫停服務的 10 間分行外，該行3月31日起，將會進一步暫停5間分行的服務，合共15間分行暫停服務，直至另行通知。

5間分行分別為石塘咀、尖沙咀國際廣場、黃埔花園、粉嶺及將軍澳中心分行。

上商周六僅維持11分行營業

上商3月28日起，暫時調整周六分行服務時間，除中環總行、北角、軒尼詩道、西環、旺角、尖沙咀、葵涌、荃灣、元朗、馬鞍山、將軍澳分行於周六營業，服務時間為早上9時至中午12時，其餘分行休息，直至另行通知。

星展香港所有分行調整服務時間

星展香港、星展財務及星展豐盛私人客戶中心所有分行3月26日起，周一至周五的工作時間調整至上午10時至下午4時。

除了中環總行、鰂魚涌分行、尖沙咀分行、開源道分行、元朗分行及沙田分行外，營業時間為上午10時至12時，其他星展香港分行在周六均不會於提供服務。

建行亞洲暫停9間分行服務

建行亞洲3月23 日起，暫停9間分行及1間小企業及個人信貸中心的服務，直至另行通知。

9間分行包括：中環德輔道中、西環、油麻地、旺角振宜大廈、紅磡馬頭圍道、將軍澳、馬鞍山、佐敦及上水；另會暫停荃灣小企業及個人信貸中心的服務。

中銀暫停16家分行服務

中銀香港 （02388） 宣布，因應目前疫情發展調整分行服務，3月23日起，除了現時暫停服務的分行外，該行將暫停另外16家分行的服務。

16家分行包括：中區分行、干諾道中分行、禮頓道分行、田灣分行、福全街分行、長沙灣廣場分行、毓華街分行、彩雲邨分行、彩虹道分行、翠屏邨分行、元朗恒發樓分行、下葵涌分行、深井分行、青衣長康商業中心分行、恆安邨分行及瀝源銀行服務中心，直至另行通知，於分行的保管箱服務則維持正常。

中銀香港建議客戶於該行網頁查閱鄰近服務網點資料，以及優先透過手機、網上及電話銀行等電子渠道使用服務。

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