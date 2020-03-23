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【全球大流行】銀行再暫停部分分行服務　中銀香港建行亞洲再關多間分行

金融經濟 10:45 2020/03/23

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中銀香港16間分行明日起暫停服務

新型冠狀病毒肺炎疫情在全球大流行，本港確診個案近日急增，滙豐、中銀香港及渣打香港等多間銀行，2月起先後停開部分分行。3月中起，銀行陸續恢復分行服務，惟因應疫情發展，中銀香港及建行亞洲再度暫停部分分行服務。

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建行亞洲暫停9間分行服務

建行亞洲今日（23 日）起暫停9間分行及1間小企業及個人信貸中心的服務，直至另行通知。

9間分行包括：中環德輔道中、西環、油麻地、旺角振宜大廈、紅磡馬頭圍道、將軍澳、馬鞍山、佐敦及上水；另會暫停荃灣小企業及個人信貸中心的服務。

中銀暫停16家分行服務

中銀香港 （02388） 宣布，因應目前疫情發展調整分行服務，周一（23日）起，除了現時暫停服務的分行外，該行將暫停另外16家分行的服務。

16家分行包括：中區分行、干諾道中分行、禮頓道分行、田灣分行、福全街分行、長沙灣廣場分行、毓華街分行、彩雲邨分行、彩虹道分行、翠屏邨分行、元朗恒發樓分行、下葵涌分行、深井分行、青衣長康商業中心分行、恆安邨分行及瀝源銀行服務中心，直至另行通知，於分行的保管箱服務則維持正常。

中銀香港建議客戶於該行網頁查閱鄰近服務網點資料，以及優先透過手機、網上及電話銀行等電子渠道使用服務。

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肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎 疫情 銀行 中銀香港（02388）

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