【美國疫情】特朗普集團恐出事 總統拒排除出手打救

▲ 特朗普集團的酒店生意,疫情下大受打擊,特朗普未排除對自己家族生意伸出援手。

新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐美國,總統特朗普(Donald Trump)旗下的特朗普集團(The Trump Organization)營運亦受打擊。特朗普被問到聯邦政府會否採取行動,打救特朗普集團時,未有排除對自己伸出援手,僅稱不知道,強調疫情打擊的是整個酒店業。

特朗普政府計劃對受疫情打擊的企業伸出援手,外界關注是否包括特朗普集團,他未有排除出手可能性,僅稱:「不知道(I don’t know)。」他強調所有好的酒店企業都受影響,如希爾頓集團(Hilton),又稱自己有經營酒店生意是人所共知。

特朗普當選總統後,已辭去在特朗普集團的職務,但保留所有權,他稱沒有向任何人查詢過疫情對特朗普集團業務的具體影響,曾與兩名兒子討論疫情,但對話與生意無關。

特朗普直言,疫情傷害(hurting)他的酒店生意,「我不會說是欣欣向榮,當你決定關閉你的酒店及你的生意(I wouldn’t say it’s thriving when you decide to close down your hotels and your businesses)。」特朗普團集暫未回應公司有否尋求政府幫助。

《紐約時報》報道,疫情之下,特朗普集團旗下在紐約的酒店Central Park West hotel已開始裁員,多間其他酒店亦縮減員工工作時數。特朗普在佛羅里達州的海湖莊園(Mar-a-Lago),亦因曾接待確診病患要關閉,作深層清潔。

