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【美國疫情】特朗普集團恐出事 總統拒排除出手打救

環球經濟金融 15:33 2020/03/22

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特朗普集團的酒店生意，疫情下大受打擊，特朗普未排除對自己家族生意伸出援手。

新型冠狀病毒肺炎疫情肆虐美國，總統特朗普（Donald Trump）旗下的特朗普集團（The Trump Organization）營運亦受打擊。特朗普被問到聯邦政府會否採取行動，打救特朗普集團時，未有排除對自己伸出援手，僅稱不知道，強調疫情打擊的是整個酒店業。

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特朗普政府計劃對受疫情打擊的企業伸出援手，外界關注是否包括特朗普集團，他未有排除出手可能性，僅稱：「不知道（I don’t know）。」他強調所有好的酒店企業都受影響，如希爾頓集團（Hilton），又稱自己有經營酒店生意是人所共知。

特朗普當選總統後，已辭去在特朗普集團的職務，但保留所有權，他稱沒有向任何人查詢過疫情對特朗普集團業務的具體影響，曾與兩名兒子討論疫情，但對話與生意無關。

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特朗普直言，疫情傷害（hurting）他的酒店生意，「我不會說是欣欣向榮，當你決定關閉你的酒店及你的生意（I wouldn’t say it’s thriving when you decide to close down your hotels and your businesses）。」特朗普團集暫未回應公司有否尋求政府幫助。

《紐約時報》報道，疫情之下，特朗普集團旗下在紐約的酒店Central Park West hotel已開始裁員，多間其他酒店亦縮減員工工作時數。特朗普在佛羅里達州的海湖莊園（Mar-a-Lago），亦因曾接待確診病患要關閉，作深層清潔。

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