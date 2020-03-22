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【新加坡封關】禁短期旅客入境或過境 周二生效

環球社會熱點 15:20 2020/03/22

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【新加坡封關周二生效】禁短期旅客入境或過境

新加坡的新冠肺炎疫情持續，上周六（21日）更首度出現新冠肺炎死亡病例。新加坡政府宣布由周一（23日）晚11時59分起封關，暫時禁止所有外國短期旅客入境或過境，以加強應對新冠肺炎疫情。

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新加坡衛生部（MOH）於周日（22日）發聲明，指措施由周一晚上11時59分生效後，所有外國短期旅客都不得入境或過境新加坡。至於持有工作證的外籍人士如從事提供基本服務行業，例如醫療及運輸業，該人士及其家屬則可入境。

過往除了疫情較嚴重的國家及地區外，新加坡允許其餘地區的短期旅客入境，但要接受14日的自我隔離。

但新加坡宣布封關前一日，即上周六仍有533名外國短期旅客入境。衛生部更表示，該國在過去3天幾乎有80％的新確診病例屬非本地感染，大多數患者為由海外返國的新加坡居民及長期通行證持有人。

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新加坡國家發展部長黃循財表示，由於疫情在全球範圍迅速蔓延，該國採取顯著收緊的邊境措施。

新加坡截至21日晚，累計出現432宗新冠肺炎確診病例，更有2名年逾60歲的長者死亡。該國有140名患者康復出院，290名仍在留醫的患者中，大多數人情況穩定，有14人則病情危殆。

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新加坡政府宣布由周一（23日）午夜起封關，暫時禁止所有外國短期旅客入境或過境，以加強應對新冠肺炎疫情。

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