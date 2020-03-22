【附預購教學】一合口罩開始預售$68一盒　留意電郵準備好PayMe

新冠肺炎疫情持續，香港確診人數又再次上升，口罩等防疫用品仍然很重要，市民持續要入貨。一合口罩第二輪預售已展開，希望市民不用搶不用排。已預先登記好的市民，要留意確認電郵。

電郵內附有優惠折扣碼，折扣碼的有效期為24小時，但必須登記為「一合口罩」會員才能使用。市民開始預購前，宜細閱「重要事項」後才開始預購。登入網店後會見到680元一盒口罩或高至2680的組合，其實這是廠方防止打尖的措施。



價格

68元 (一盒一合口罩)

138 元(一盒一合口罩 + 轉贈一盒一合予 people in need)

268 元(兩盒一合口罩 + 轉贈兩盒一合予 people in need)



付款方式：PayMe



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買家可繼續預購，選好心水組合，再選Door to Door送貨(每個訂單運費20元)或自行取貨後，可繼續付款。在前往結帳前需肯定已成為會員，並在「促銷代碼」一欄中輸入電郵中的代碼，並選擇「套用」，就會顯示出原有的價格，之後可前往PayMe結帳。



成功購買後，會出現「謝謝你！您的訂已經建立成功！」的頁面，之後亦會收到電郵通知。要留今次是第二次預售階段，一合口罩將於四月中正式投產，並表示第二批貨品將於6月中完成。



▲ 電郵內附有優惠折扣碼，折扣碼的有效期為24小時。(網上截圖)

▲ 在「促銷代碼」一欄中輸入電郵中的代碼，並選擇「套用」，之後才會顯示出原有的價格。(網上截圖)

▲ PayMe付款後，出現「謝謝你！您的訂已經建立成功！」的頁面，才算成功預訂。(網上截圖)



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責任編輯：梁巧恩