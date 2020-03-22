【泰國疫情】確診狂增45%破紀錄 曼谷商場關閉

▲ 【新冠肺炎泰國疫情】確診狂增45% 曼谷商場關閉

新冠肺炎全球大流行，泰國確診病例周日（22日）再新增多達188宗確診病例，總數增至599宗，增幅達到45%，再次刷新泰國疫情新增確診紀錄。泰國政府宣布，周日起關閉泰國首都曼谷的購物商場，暫定為期22日，直到4月12日。

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泰國疫情近日急劇惡化。當局稱，泰國最新一批確診病人，多數與曼谷一個拳擊運動場染病群有關，反映年輕人繼續參與社交活動傳染病毒，擴大泰國疫情。

泰國周六（21日）已新增89宗新冠肺炎病例，惟這紀錄在一天後即遭打破。

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曼谷地區首長阿斯溫（Aswin Kwanmuang）周六表示，從3月22日至4月12日，曼谷的購物中心會關閉22日，以遏制新冠肺炎疫情，超級市場獲豁免，而商場內售賣食物和必需品的位置仍可開放。

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消息公布後，曼谷市有雜貨舖迅速大排長龍，民眾紛紛搶購乾糧和藥物。阿斯溫則呼籲公眾毋須恐慌，也不用囤積貨物，他保證曼谷的物資充足。

而餐廳仍可接受外賣訂單，藥房也會繼續營業。

泰國今日的89宗新病例，大部分出現在曼谷。並與當地拳賽、娛樂場所和宗教聚會有關。因此，今次關閉令也涵蓋拳館、美容院和遊戲機中心等。

違令者最高面臨監禁1年，或罰款10萬泰銖。

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責任編輯：方賢