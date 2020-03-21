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【全球大錢荒】債券市場創歷來最大走資　聯儲局仍有終極絕招？

金融經濟 17:15 2020/03/21

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近日聯儲局連番出招，既重推量化寬鬆，又採用2008年「金融海嘯」時使用過的商業票據融資機制

環球驚現大錢荒，投資者大舉拋售手上所持投資工具，雙殺股債兩大資產，其中環球債券更創有紀錄以來最大單周走資，三個星期累計走資超過1萬億元！最近數個星期，聯儲局已推出多項招數以圖救市，若成效依舊不彰的話，隨時要出終極大絕！

富瑞資金流報告顯示，截至周三（18日）止的一個星期，環球債市已走資8493.3億元，為歷來最多，令整個債券資產錄得連續3個星期資金淨流出的頹勢，期內累計流走金額接近11500億元。

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債息過高恐加劇發債成本

若債券持續遭到拋售，將使債息相應抽高，不利經濟基本面，因為一旦債息過高，將大大加劇企業發債成本及發債意欲，企業投資支出減少下，可預期增長隨之減慢。如果多間企業均遭遇相同情況，將成全球大現象，加添環球GDP增長壓力。

華僑永亨銀行經濟師李若凡分析錢荒問題，指疫情擴散觸發「預防性需求」，企業為了保障「在艱難時期」的現金流，遂囤積美元，同時間銀行預見企業可能會囤積美元，故亦囤積美元，形成惡性循環，並指上周波音的大額提款打開了潘多拉的魔盒，令本周更多企業開始到銀行提款。

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TALF乃大絕

她補充，近日市場大跌亦令美元機械性需求增加，形容過去10年美國金融資產受到全球投資者的追捧，一般機構投資者在出手投資後，往往會作滙率對沖，而近日市場暴跌導致很多資金對沖過度，投資者不得不通過買入美元，來調整頭寸。

近日聯儲局連番出招，既重推量化寬鬆，又採用2008年「金融海嘯」時使用過的商業票據融資機制。李若凡形容當局「非常給力」，更稱如果流動性情況還不好轉，聯儲局的「終極大招」就是直接購買企業債券，形式可以像2008年般，創造一個類似定期資產擔保證券貸款工具（TALF）的機制，來購買長期信用債。

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