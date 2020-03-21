【恒指港股】環球大跌市核心問題　拆解美元荒危機

▲ 美國疫情嚴峻，高槓桿的基金，持有如航空公司債，風險亦較高。

美滙指數雖然於上周五收市稍為回軟，但仍高企於102水平，反映新冠肺炎疫情「全球大流行」後，美元有如口罩一樣，供應繼續緊張，其間美國聯儲局已每日執行5000億元隔夜回購操作、與環球五大央行提高7天期的美元貨幣互換、與9央行建立臨時的美元互換協議、買債計劃擴至市政府債券、重啟商業票據融資機制、以及緊急減息等，以遏止美元升勢，不過，環球股市跌勢未止，為何美元出現流動性短缺問題？

（1）美國基金（共同基金、對冲基金等）流動性出現問題

美國基金尤其是槓桿水平高的基金，在美股急挫時，基金淨值急跌，亦由於持貨品出現大幅度虧損，使保證金不足，需要流動性來補倉。另外，油價大跌後，中東主權基金同時需求資金，令國際間的基金增加贖回壓力，令其他投資者亦爭相向基金贖回。

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基金的應對方法是，（1）拋售流動性高的資產，以獲得資金，其中就包括了黃金期貨與美債，造成風險資產跌勢加劇，避險資產也跟隨大跌；（2）繼續抵押手中能夠抵押的債券或其他資產滾動借貸，在回購市場上補充資金。

不過，金融機構的風險管理水平相當嚴格，在沒有無險問題下，只要價格合適，機構來借錢當然沒有問題。但如果交易對手方存在流動性問題，極需現金，拆借回購存在違約風險，那麼交易大門就直接關閉。又或者開出極高息，以補償風險問題，導致了美國在岸回購市場出現部分極高的回購成交利率。

與此同時，美國疫情嚴峻，令美國企業的高收益債的價格大跌，尤其是能源、航空等受疫情和原油大跌影響嚴重的企業。如果高收益債的基金，在低回購利率環境下，加了較高的槓桿，若基金持有不少能源、航空企業債券，到時要問金融機構借錢，自然非常困難。

（2）美國企業流動性出現問題，需要美元現金

由於美國疫情嚴峻，金融機構如銀行等的風險偏好收縮，被廣泛用於補充營運資金的商業票據發行困難，企業融資現金流也出現了問題，進一步加劇了企業的恐慌，使其加速搶奪備付美元現金。儲局推出商業票據融資機制後，可解決部份問題。

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（3）非美國地區的金融機構，出現美元荒

在2008年金融海嘯後，歐洲及日本等經濟體進入負利率，資產收益率不斷走低，而美國逐漸退出非常規的貨幣政策狀態，美債、美元信貸等資產的收益率反而較好，非美金融機構更傾向於投資並持有美元資產，這導致2008年後非美金融機構的美元資產規模出現了大幅擴張。

但同時，非美金融機構獲取美元的難度加大。2014年後，美國貨幣基金改革，將優先貨幣基金改革成為浮動淨值產品，優先貨幣基金的規模大幅收縮，利用發行商業票據融資的難度加大，離岸非美金融機構尤其是保險公司等非存款類機構，要更依靠互換工具來融入美元，再加上美聯儲逐步退出QE並加息，美元負債顯得更為稀缺。

由於美國疫情嚴峻，美股急挫及恐慌情緒下，作為基差互換交易的重要交易對手方，資產管理公司、新興市場的外儲機構，與貨幣基金等以往借出美元的金融機機，面對自身流動性及交易對手風險問題，面對離岸非美機構的巨額美元需求，自然難以呼應。

在全球追逐美元的過程中，也有部分機構出於避險和對沖目的，主動去買入美元，進一步推升了美滙指數，加劇了市場對美元荒的擔憂。

儲局先後直接買入企業票據、向各國央行輸出美元，以緩解美元荒問題，目前需要時間去驗證成效，就如口罩荒一樣，何時解決口罩供求問題，則視乎疫情的發展。

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