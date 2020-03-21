  • 22°C
香港時間 : 2020321日 (六) 17:54
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【恒指港股】環球大跌市核心問題　拆解美元荒危機

金融經濟 17:07 2020/03/21

分享：

美國疫情嚴峻，高槓桿的基金，持有如航空公司債，風險亦較高。

美滙指數雖然於上周五收市稍為回軟，但仍高企於102水平，反映新冠肺炎疫情「全球大流行」後，美元有如口罩一樣，供應繼續緊張，其間美國聯儲局已每日執行5000億元隔夜回購操作、與環球五大央行提高7天期的美元貨幣互換、與9央行建立臨時的美元互換協議、買債計劃擴至市政府債券、重啟商業票據融資機制、以及緊急減息等，以遏止美元升勢，不過，環球股市跌勢未止，為何美元出現流動性短缺問題？

（1）美國基金（共同基金、對冲基金等）流動性出現問題

美國基金尤其是槓桿水平高的基金，在美股急挫時，基金淨值急跌，亦由於持貨品出現大幅度虧損，使保證金不足，需要流動性來補倉。另外，油價大跌後，中東主權基金同時需求資金，令國際間的基金增加贖回壓力，令其他投資者亦爭相向基金贖回。

【熊市來臨】另類救市？瑞典最少30隻債券基金終止贖回

基金的應對方法是，（1）拋售流動性高的資產，以獲得資金，其中就包括了黃金期貨與美債，造成風險資產跌勢加劇，避險資產也跟隨大跌；（2）繼續抵押手中能夠抵押的債券或其他資產滾動借貸，在回購市場上補充資金。

不過，金融機構的風險管理水平相當嚴格，在沒有無險問題下，只要價格合適，機構來借錢當然沒有問題。但如果交易對手方存在流動性問題，極需現金，拆借回購存在違約風險，那麼交易大門就直接關閉。又或者開出極高息，以補償風險問題，導致了美國在岸回購市場出現部分極高的回購成交利率。

與此同時，美國疫情嚴峻，令美國企業的高收益債的價格大跌，尤其是能源、航空等受疫情和原油大跌影響嚴重的企業。如果高收益債的基金，在低回購利率環境下，加了較高的槓桿，若基金持有不少能源、航空企業債券，到時要問金融機構借錢，自然非常困難。

（2）美國企業流動性出現問題，需要美元現金

由於美國疫情嚴峻，金融機構如銀行等的風險偏好收縮，被廣泛用於補充營運資金的商業票據發行困難，企業融資現金流也出現了問題，進一步加劇了企業的恐慌，使其加速搶奪備付美元現金。儲局推出商業票據融資機制後，可解決部份問題。

【美國救市】甚麼是商業票據融資機制？有何含意？

（3）非美國地區的金融機構，出現美元荒

在2008年金融海嘯後，歐洲及日本等經濟體進入負利率，資產收益率不斷走低，而美國逐漸退出非常規的貨幣政策狀態，美債、美元信貸等資產的收益率反而較好，非美金融機構更傾向於投資並持有美元資產，這導致2008年後非美金融機構的美元資產規模出現了大幅擴張。

但同時，非美金融機構獲取美元的難度加大。2014年後，美國貨幣基金改革，將優先貨幣基金改革成為浮動淨值產品，優先貨幣基金的規模大幅收縮，利用發行商業票據融資的難度加大，離岸非美金融機構尤其是保險公司等非存款類機構，要更依靠互換工具來融入美元，再加上美聯儲逐步退出QE並加息，美元負債顯得更為稀缺。

由於美國疫情嚴峻，美股急挫及恐慌情緒下，作為基差互換交易的重要交易對手方，資產管理公司、新興市場的外儲機構，與貨幣基金等以往借出美元的金融機機，面對自身流動性及交易對手風險問題，面對離岸非美機構的巨額美元需求，自然難以呼應。

在全球追逐美元的過程中，也有部分機構出於避險和對沖目的，主動去買入美元，進一步推升了美滙指數，加劇了市場對美元荒的擔憂。

儲局先後直接買入企業票據、向各國央行輸出美元，以緩解美元荒問題，目前需要時間去驗證成效，就如口罩荒一樣，何時解決口罩供求問題，則視乎疫情的發展。

相關文章：

盤點五大公用股　跌市下邊隻抗跌力最強？

【波音危機】傳波音最大工廠面臨停工 股價月內累挫70%

恒指夜期收市大跌838點　黑期低水逾900點（不斷更新）

香港股票 疫情 金融機構 美股 基金 期貨 債券 航空 主權基金 黃金

上一篇文章

盤點五大公用股　跌市下邊隻抗跌力最強？

下一篇文章

【熊市來臨】另類救市？瑞典最少30隻債券基金終止贖回
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【澳洲新西蘭封關】港人外遊入境限制　一文看清台美歐澳日韓菲紐近20國對華限制（第二十三版）
【澳洲新西蘭封關】港人外遊入境限制　一文看清台美歐澳日韓菲紐近20國對華限制（第二十三版）
【名牌停產】Chanel、Hermes宣佈停產　Gucci3月份零訂單
【名牌停產】Chanel、Hermes宣佈停產　Gucci3月份零訂單
【定期存款】滙豐中銀鬥劈港元存息 恒生出擊重奪冠軍
【定期存款】滙豐中銀鬥劈港元存息 恒生出擊重奪冠軍
恒指夜期收市大跌838點　黑期低水逾900點（不斷更新）
恒指夜期收市大跌838點　黑期低水逾900點（不斷更新）
【熊市來臨】李嘉誠單月損手料逾500億元　中港富豪最傷？
【熊市來臨】李嘉誠單月損手料逾500億元　中港富豪最傷？
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）
【口罩供應】口罩短缺哪裡買　最新口罩返貨情況一文看清（不斷更新）