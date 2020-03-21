【熊市來臨】另類救市？瑞典最少30隻債券基金終止贖回

▲ 外媒報道，瑞典最少有30隻固定收益基金終止贖回

環球流動性短缺，資金紛減倉轉持現金，龐大贖回壓力推使下，部分基金被迫進一步減低持倉，加劇金融市場波動。為應對債券價格大幅波動，外媒報道，瑞典最少有30隻固定收益基金終止贖回。

丹麥銀行（Danske Bank）、卡內基（Carneige）等大型金融機構合計最少有30隻基金已暫停交易，意味投資者暫不能贖回。丹麥銀行瑞典財管負責人Linda Fagerlund回應彭博報道指，肺炎病毒帶來不確定性，其影響「不單體現在價格當中，有時亦令基金難以定價」，形容終止贖回之舉目的乃「保護基金股東」。

據了解，因應債市遭到重創，瑞典金融基金機構周四（19日）已召集了10多名大型債券機構投資者參加緊急會議。

相關文章：【5G價格戰】香港電訊5G計劃每GB最低2.33元 不是最平但最「抵玩」？

相關文章：【武磊概念股】武磊中肺炎 邊隻股份要小心？

因應部分基金停止贖回，可預期債券基金被強迫減倉的壓力將見減少，或有利減低債市波動，甚至令跌勢略為喘定。

事實上，本網參考富瑞資金流報告，發現近周債券市場資情況的確嚴重，截至周三（18日）止的一個星期，環球債市已走資8493.3億元，令整個債券資產錄得連續3個星期資金淨流出的頹勢，期內累計流走金額接近11500億元。

相關文章：【熊市來臨】恒指夜期又大低水 基金：下周再破底