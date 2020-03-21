【美國疫情】領導抗疫有方 特朗普民調顯著反彈

新冠肺炎在全球大流行，美國疫情亦見嚴重，股市暴瀉，經濟勢被拖累。正當外界以為總統特朗普的吹主勢必插水，但事實恰恰相反，認可特朗普領導抗疫工作的美國人竟然超過一半。

美國廣播公司（ABC）跟Ipsos聯合進行的民調在周五公布，近3/4受訪美國民眾認為疫情改變了他們的生活。而民眾對特朗普的看法亦有改觀，認可特朗普領導抗疫工作的人達到55%，不認可的人則有43%。

對比一周之前，只有43%民眾認同特朗普有效領導美國抗疫，不認同的則佔55%。

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黨派支持者計算，民主黨支持者對特朗普的觀感，30%人認可，69%人不認可；共和黨支持者則趨於一面倒，92%人認同特朗普的領導，僅8%人不認同。

回顧最近一周，特朗普的表現確實起了顯著變化，一改之前輕視態度，他自上周六起便每日親身亮相，向公眾簡報疫情資訊，而且亦頒布了多項措施，包括派錢。

特朗普在記者會上的態度也讓不少人眼前一亮，有別於昔日猶如上演真人騷的誇張言論和行為態度，他近來表現得更沉實穩重，更像一般人所認知的總統。

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責任編輯：方賢