【美國疫情】加州紐約接踵來 居家令將成美國新常態

新冠肺炎在全球大流行，美國病毒檢測加快，確診數字加緊追上真實疫情，單日新增近6000宗確診，累計19624宗；累計260人死於新冠肺炎。繼加州向州內4000萬人下達居家禁足令後，紐約州和伊利諾利州也雙雙跟隨。外界估計，命令可達致接近封城效果，料將愈來愈多在美國頒布，成為美國在疫情下的新常態。

紐約州周五下令，所有非必要商店暫停營業，只有食品店和藥房等售賣必需品的店舖獲豁免，並要求州內逾7000萬人如非必要，亦要留在家中，避免外出。芝加哥所在的伊利諾利州也有同類措施，州長普里茨克（J.B. Pritzker）強調，此舉是為免造成重大人命損失。

鄰近紐約的新澤西州，州長墨菲（Phil Murphy）也表示，可能在24小時內頒布同類的居家禁足令。

連同率先頒令的加州，美國已有4個州分已經或準備實施居家禁足令，共佔美國全國經濟的30%。有傳媒測試，類似命令可能成為美國抗疫期間的新常態。

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平日人來人往的紐約街頭，變得相對冷清。部分人表示，理解頒布居家禁足令的原因，形容疫情真實，且令人害怕。但有長者認為，市面仍然安全，只要跟他人保持距離便可以。

紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）宣布居家禁足令的同時，亦向聯邦政府要求更多醫務人手和用品，包括呼吸機和醫護口罩。他形容，當前的呼吸機就像二戰時的導彈般必要。

另外，總統特朗普宣布，暫停往來墨西哥邊境的所有非必要旅遊，就像日常跟加拿大實施的一樣，以防範新冠肺炎傳播。

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責任編輯：方賢