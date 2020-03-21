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【熊市來臨】恒指夜期又大低水　基金：下周再破底

金融經濟 14:10 2020/03/21

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對於下周恒指表現，基金看法審慎，籲續觀望

兩大消息再挫美股，市傳CME旗下結算公司爆煲，同時紐約州亦頒布最嚴格的隔離令，關閉非必要商店，並要求所有非關鍵企業的員工留家工作。美股倒跌同時，恒指夜期亦弱勢，收報22219點，跌838點，低水586點；黑期則挫683點。

對於下周表現，基金看法審慎，中投傲揚基金經理溫鋼城觀察到，港股估值跌至甚低水平，例如市帳率已跌穿1倍水平（現為0.98倍），令不少散戶急不及待撈貨，惟提醒現時上市公司「核心問題是往後盈利轉差」，而非估值問題，認為部分資金或過早買貨，更指外圍市況欠佳，港股下周料仍「彈不起」，並大有機會失守周四即市低位21139點。

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溫鋼城：持有五成現金

他料恒指下星期或需挫至21000點水平方見支持，而一旦美股市況進一步轉弱，更不排除港股受累並下試20000點大關。溫鋼城建議，投資者現應增持現金，如手上持有的股票盈利質素欠佳、股息亦不高的話，應趁機沽貨令倉位現金水平增至五成；而假若持有阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 等優質股，則未需急於減持。

利達資產管理基金經理黃耀宗則建議，投資者假若希望撈貨，應以高評級企業債作入市指標。他解釋，這些債券質素較佳，惟沽售壓力卻嚴重，反映市場「要錢不要貨」。

黃耀宗：以ETF為指標　判定入場時機

黃耀宗認為，股市走勢若要回穩，需先看到高評級企業債跌勢喘定「一段時間」，故現階段宜先觀望，散戶可密切關注追蹤投資評級債券的ETF表現，來推斷整體高評級企業債跌勢喘定沒有，當中包括在美上市的安碩iBoxx投資評級債ETF（美：LQD），以及在港上市的BMO亞投債ETF （03141）

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香港股票 美股 恒生指數 騰訊控股（00700） 阿里巴巴－SW（09988） 恒指夜期 撈貨 低水 減持 增持

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