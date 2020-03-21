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【意大利疫情】死亡病例突破4000宗 逾5萬人被控違反隔離令

環球社會熱點 13:31 2020/03/21

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新冠肺炎在全球大流行，意大利繼續是當前最嚴峻的疫情重災區，周五錄得破紀錄的627宗死亡病例，令累計4032人死於新冠肺炎。意大利加強執行隔離令，並對超過5萬人作出檢控，將面臨罰款，甚至監禁。

意大利周五的627宗新增死亡病例，為該國爆發疫情以來最多，超越周三所創的舊紀錄475宗，單是周三至周五的3日期間，已經有超過1500人死亡。確診病例則新增近6000宗，累計47021宗。

熱那亞的傳染病專家巴塞蒂（Matteo Bassetti）批評，目前仍有太多人四處走，包括那些感染了病毒的人；雖然意大利如今已錄得逾4萬宗確診病例，但他估計最終可能遠遠不止此數。

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由於意大利仍有為數極多的民眾無視隔離令，當局正研究新的限制措施，並預定於周末宣布。

與此同時，執法部門亦加強檢控行動，全國在過去8日約5.3萬人被檢控，當中近5.2萬人涉嫌違反隔離令，另有逾1000人被控向警方作出虛假陳述。而被檢控的人士當中，包括近200名商店老闆，涉嫌違規開店。

根據目前隔離令，意大利當局可以對任何無正當理由在街上徘徊的人罰款約200歐元；嚴重者甚至可能面臨監禁3個月或以上。

其中一個最嚴重案例發於西西里島，當地一名確診男子被勒令在家中自行隔離，卻被執法人員發現外出購物。他目前被控助長流行病的罪名，面臨最高12年監禁。

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以下為隔離令的主要限制：

  • 完全禁止公共聚會；
  • 除非絕對必要，例如買食物或上班，否則不要外出；
  • 每當離開住所，都要攜帶填妥的表格，說明外出原因；
  • 除了超級市場、食品商店和藥房以外，所有商店都關閉。其他商業業務（包括咖啡室、健身室和戲院等）均不對公眾開放；
  • 所有學校、大學、博物館和旅遊景點關閉；
  • 要求僱主讓員工在家工作，或在可能情況下請假；
  • 禁止舉行民事和宗教儀式，包括婚禮和葬禮；
  • 教堂必須執行人與人之間相隔1米的規定，並禁止大型集會；
  • 各種體育賽事都必須暫停。

責任編輯：方賢

疫情 傳染病 意大利 新冠肺炎 全球大流行 武漢肺炎

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