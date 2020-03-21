【武磊概念股】武磊中肺炎　邊隻股份要小心？

▲ 武磊去年1月28日加盟起，星輝娛樂股價便節節攀升

肺炎疫情持續蔓延，西班牙感染人數亦持續增加，效力西甲球隊愛斯賓奴的中國前鋒武磊，更證實「中招」。武磊受感染除了屬球壇新聞，對股票市場亦可能是震撼消息，皆因「武磊概念股」有機會因此受累。

愛斯賓奴的母公司，乃A股上市公司星輝娛樂（深：300043），據其2019年半年報，公司現持有愛斯賓奴99.25%股權。而自武磊去年1月28日加盟起，星輝娛樂股價便節節攀升，轉會起計一年內，股價累漲幅度高達53.2%，而近月肺炎疫情來襲下，星輝娛樂表現雖回軟，惟由去年1月28日至今，股價仍累升13.5%。

隨著武磊感染肺炎，且西甲賽事已延期，散戶需留意星輝娛樂股價會否進一步受壓。

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除此之外，在港上市半新股艾德韋宣 （09919） 表現亦值得注意，皆因其於2016年與西甲簽訂長達10年的合作協議，實行利潤分成模式，為商品及相關推廣產品分銷或銷售、設計及運作互聯網及社交媒體，並製作真人騷及╱或電視連續劇，藉以建立及推廣西甲聯賽品牌。

星輝娛樂星期五收報4.12元人民幣，升0.5%；艾德韋宣則收報0.465港元，升10.7%。

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