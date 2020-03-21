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【澳洲疫情】邦迪海灘關閉 財長警告可能封關6個月

環球社會熱點 12:08 2020/03/21

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新冠肺炎在全球大流行，澳洲單日新增172宗確診病例，累計928宗，當局禁止多於500人的非必要戶外聚集，但悉尼人一於少理，紛紛湧往悉尼最著名的邦迪海灘（Bondi Beach ），迫使政府下令關閉邦迪海灘。另外，澳洲財長弗萊登伯格（Josh Frydenberg）警告，封關措施可能要持續6個月。

位處南半球的澳洲，目前仍是初秋，溫暖天氣適合到海灘曬太陽和游泳，於是大批悉尼人無視禁止人多聚集的防疫命令，湧往當地最著名的邦迪海灘。而不少前往邦迪海灘的悉尼人都拍照「打卡」，成為當地社交媒體熱門話題，引發官員批評。

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新南威爾士州警察總長埃利奧特（David Elliott）表示，從照片看到數十個家庭一同使用公眾淋浴和廁所，有可能導致新冠肺炎在不知不覺間迅速傳播。

於是，他下令在周六下午關閉海灘。他稱，關閉屬暫時性，但如果類似情況持續或出現在其他海灘，可能會把關閉措施擴大。

衛生部長亨特（Greg Hunt）表示，雖然大多數澳洲人都遵從隔離指示，但邦迪海灘聚集的人數實在多得「令人無法接受」。

另外，澳洲周五起實施全面封關，禁止外國旅客入境澳洲，澳洲公民或永久居民回國，亦必須隔離14日。

而財長弗萊登伯格警告，封關措施可能要持續6個月，因為澳洲大約80%病例均是來自海外入境的人士。這意味，遊客可能在9月前也會完全絕跡澳洲。

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悉尼街頭人影疏落。

責任編輯：方賢

傳染病 疫情 出入境管制 澳洲 悉尼 新南威爾士州 新冠肺炎 全球大流行 武漢肺炎

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