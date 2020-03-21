【新冠肺炎】世衛警告 年輕人面對病毒並非無敵

世界衛生組織(WHO)總幹事譚德塞警告，年輕人面對新冠病毒時並非「無敵」，若他們能自我約束，或可拯救年長人士的生命。

譚德塞說，新冠病毒可導致年輕人入院數星期，甚至喪命 ; 即使他們不會發病，但仍可傳播病毒，他們選擇去哪些地方，將關乎其他人的生死。

世衛緊急計劃主管Mike Ryan警告，新冠病毒很可能只須花費數周時間，便能導致全球的衞生系統崩潰，各國因此不宜掉以輕心，不應該將肺炎疫情當作一個嚴重的流感季節。

Ryan表示，部分國家的經驗顯示，新冠病毒大流行足以導致該等國家的深切治療室不勝負荷，醫生與護士無法應付災難。

根據美國約翰斯霍普金斯大學發布的統計顯示，截至本港周六凌晨4時，美國錄得16638宗新型冠狀病毒確診病例，216人死亡。

紐約州確診增至8299人，全美最高，38人死亡 ; 其中29名死者在紐約市，而紐約市的確診人數増加至5151人。紐約州下令關閉所有必非要的商業設施，並禁止所有聚會，除了生活必需的行業外，員工都要在家工作，違規者會被罰款。

意大利雖然已處於全國封城狀態，病例仍不斷上升，過去一天新增5986人感染，累計47021人確診。