【美股收市】CME旗下結算公司傳爆煲 道指收市瀉913點

盡管美國即將加碼推抗疫紓困方案，惟美英同時推出最嚴防疫措施，意大利新增確診和死亡人數均破單日最高紀錄，加上芝加哥商品交易所（CME）旗下一間結算公司資本爆煲，多項不利消息夾擊美股，道指尾段擴大跌幅至近千點，考驗19000關。

道指早段曾彈444點，但隨後回軟，紐約期油突瀉兩成，多項不利消息都打擊大市氣氛，道指最多曾跌992點，收報19173點，跌913點或4.6% ； 標指收報2304點，跌104點或4.3%；納指收報6879點，跌271點或3.8%。

周五是美股「四期結算」，即指數及個股的期貨與期權結算，美股持續震盪，淡方明顯佔上風。道指、標指、納指一周分別累挫17.3%、15%、12.6% ，均創自08年金融海嘯以來最大單周跌幅。

大型科技股領跌，蘋果、亞馬遜、Facebook分別跌6.4%、1.9%和2.2%。

外媒引述消息指，芝加哥商品交易所（CME）持有的結算公司Ronin Capital資本未能達標，需採取緊急措施，被逼拍賣資產，令市場擔憂出現企業現爆煲潮。

根據結算協議，Ronin Capital只負責交易所結算業務，業務並無涉及第三方客戶，因此沒有顧客在事件中蒙受損失。消息稱，事件與芝加哥期權交易所(CBOE)波動率指數(VIX)期貨相關產品有關。

與此同時，投資者憂疫情擴散持續。英國周五宣布倫敦封城，要求當地餐飲娛樂場所即日起暫停營業。另外，美國和墨西哥宣布當日午夜開始「封邊境」。

繼加州後，紐約州周五亦頒布最嚴隔離令，關閉非必要商店，要求所有非關鍵企業的所有員工，都須留在家中工作。州長科莫（Andrew Cuomo）承認，家居隔離政策會導致部分企業倒閉，打工仔失去飯碗。

聯合國旗下國際勞工組織（ILO）估，最差情況下，今次疫情將導致全球2470萬人失業，遠超2008至2009年金融海嘯時約2200萬人。全球打工仔造成的收入損失，估計介乎8,600億至3.4萬億美元。

美股過山車，資金流入金市避險，金價高收，本周累計仍跌2.1%。

減價戰持續，國際油價再度急挫，紐約期油曾失守20美元關，收市跌10.7%。

主要資產表現 今日變幅 最新報＊ 美國道指 -913點 19173點 美國標指 -104點 2304點 美國納指 -271點 6879點 歐洲Stoxx 600指數 +1.8% 293.04點 美匯指數 -0.4% 102.39 歐元 持平 1.0697美元 日圓 -0.1% 110.82兌1美元 英鎊 +1.3% 1.1639美元 美國2年債息 -10點子 0.325厘 美國10年債息 -24點子 0.885厘 紐約期油 -8.8% 23.64美元 倫敦布蘭特期油 -3.8% 27.38美元 現貨金 +1.9% 1497.64美元 ＊截至本港4時20分

責任編輯：柯志宏