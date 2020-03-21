  • 20°C
香港時間 : 2020321日 (六) 05:41
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【美股收市】CME旗下結算公司傳爆煲 道指收市瀉913點

環球經濟金融 04:20 2020/03/21

分享：

盡管美國即將加碼推抗疫紓困方案，惟美英同時推出最嚴防疫措施，意大利新增確診和死亡人數均破單日最高紀錄，加上芝加哥商品交易所（CME）旗下一間結算公司資本爆煲，多項不利消息夾擊美股，道指尾段擴大跌幅至近千點，考驗19000關。

道指早段曾彈444點，但隨後回軟，紐約期油突瀉兩成，多項不利消息都打擊大市氣氛，道指最多曾跌992點，收報19173點，跌913點或4.6% ； 標指收報2304點，跌104點或4.3%；納指收報6879點，跌271點或3.8%。

周五是美股「四期結算」，即指數及個股的期貨與期權結算，美股持續震盪，淡方明顯佔上風。道指、標指、納指一周分別累挫17.3%、15%、12.6% ，均創自08年金融海嘯以來最大單周跌幅。

大型科技股領跌，蘋果、亞馬遜、Facebook分別跌6.4%、1.9%和2.2%。
外媒引述消息指，芝加哥商品交易所（CME）持有的結算公司Ronin Capital資本未能達標，需採取緊急措施，被逼拍賣資產，令市場擔憂出現企業現爆煲潮。

根據結算協議，Ronin Capital只負責交易所結算業務，業務並無涉及第三方客戶，因此沒有顧客在事件中蒙受損失。消息稱，事件與芝加哥期權交易所(CBOE)波動率指數(VIX)期貨相關產品有關。

與此同時，投資者憂疫情擴散持續。英國周五宣布倫敦封城，要求當地餐飲娛樂場所即日起暫停營業。另外，美國和墨西哥宣布當日午夜開始「封邊境」。
繼加州後，紐約州周五亦頒布最嚴隔離令，關閉非必要商店，要求所有非關鍵企業的所有員工，都須留在家中工作。州長科莫（Andrew Cuomo）承認，家居隔離政策會導致部分企業倒閉，打工仔失去飯碗。

聯合國旗下國際勞工組織（ILO）估，最差情況下，今次疫情將導致全球2470萬人失業，遠超2008至2009年金融海嘯時約2200萬人。全球打工仔造成的收入損失，估計介乎8,600億至3.4萬億美元。

美股過山車，資金流入金市避險，金價高收，本周累計仍跌2.1%。
減價戰持續，國際油價再度急挫，紐約期油曾失守20美元關，收市跌10.7%。

主要資產表現
  今日變幅 最新報＊
美國道指 -913點 19173點
美國標指 -104點 2304點
美國納指 -271點 6879點
歐洲Stoxx 600指數 +1.8% 293.04點
     
美匯指數 -0.4% 102.39
歐元 持平 1.0697美元
日圓 -0.1% 110.82兌1美元
英鎊 +1.3% 1.1639美元
     
美國2年債息 -10點子 0.325厘
美國10年債息 -24點子 0.885厘
     
紐約期油 -8.8% 23.64美元
倫敦布蘭特期油 -3.8% 27.38美元
現貨金 +1.9% 1497.64美元
     
＊截至本港4時20分    

責任編輯：柯志宏

 

失業 疫情 期貨 期權 紐約期油 美股 道瓊斯工業平均指數 納斯達克綜合指數 標準普爾500指數

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（03月21日 時間05:00）

下一篇文章

【美股尾市】美英推最嚴防疫措施 道指挫逾550點

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【美國派錢】為何2周神速派到 直接存入你戶口
【美國派錢】為何2周神速派到 直接存入你戶口
【美國疫情分佈圖】確診激增50%至1.4萬 紐約佔40%
【美國疫情分佈圖】確診激增50%至1.4萬 紐約佔40%
【歐洲疫情分佈圖】意大利死亡超中國 梵蒂岡也急惡化
【歐洲疫情分佈圖】意大利死亡超中國 梵蒂岡也急惡化
新型冠狀肺炎全球疫情（03月21日 時間05:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（03月21日 時間05:00）
【加拿大疫情】傳染病學家指 學校應停課兩年
【加拿大疫情】傳染病學家指 學校應停課兩年
【Rolex關廠】勞力士瑞士停工10日 二手錶網卡地亞特價
【Rolex關廠】勞力士瑞士停工10日 二手錶網卡地亞特價