【美股尾市】美英推最嚴防疫措施 道指挫逾550點

盡管全球多國接連出手加碼刺激經濟，惟美英接連推出最嚴防疫措施，多項不利消息打擊大市氣氛，拖累美股尾市跌幅擴大。今天是美股「四期結算」，即指數及個股的期貨與期權結算，四巫日美股持續震盪，淡方明顯佔上風。

道指早段曾彈444點，但隨後回軟，失守二萬點大關，截至本港時間2時45分，道指報19531點，跌555點；標指報2344點，跌64點；納指報7026點，跌120點。

投資者憂慮疫情擴散持續，意大利宣布新增5986確診個案，是單日最大增幅，累計確診病例增至47021宗，累計病歿者達4032人，比之前24小時多627人。

英國首相約翰遜周五宣布倫敦封城，要求當地餐飲娛樂場所即日起暫停營業。餐飲業外賣服務可維持正常，但門市必須關閉。同時，夜總會、戲院、劇場、健身中心，以及休閒中心也會暫時停業。約翰遜敦促倫敦市民留在家中工作，避免光顧酒吧及餐飲店。

疫情肆虐，美國和墨西哥周五宣布當日午夜開始「封邊境」，禁止旅遊目的的人跨境，但貿易商業往來不在此限，與美加之間的協議類似。

另外，繼加州後，紐約州周五亦頒布最嚴隔離令，關閉非必要商店 要求所有非關鍵企業的所有員工，都須留在家中工作，違規者會被罰款。紐約州確診比一日前再多2950宗，達7102宗，增至26人死亡。而紐約市的確診人數亦打破4000大關，至少4408人染病。

紐約州長科莫(Andrew Cuomo)承認，家居隔離政策會導致部分企業倒閉，打工仔失去飯碗。

聯合國旗下國際勞工組織(ILO)估計，最差情況下，今次疫情將導致全球2470萬人失業，遠超2008至2009年金融海嘯時約2200萬人。若各國能有效協調應對疫情，全球因而減少的職位數目或降至最低530萬個，在中度影響情況下，估計減少職位1,300萬個，當中高收入國家佔740萬。至於疫情對全球打工仔造成的收入損失，估計介乎8,600億至3.4萬億美元。