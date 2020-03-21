【美股午市】紐約最嚴隔離令  道指倒跌逾190點受制2萬關

全球多國接連出手加碼刺激經濟，惟防疫力度亦升級，遏抑大市氣氛，美股反覆拉鋸，午市受制2萬關。今天是美股「四期結算」，即指數及個股的期貨與期權結算，市場好淡爭持。

道指早段曾彈444點，但隨後回軟，一度急挫355點，失守二萬點大關，目前又升逾300點。

截至本港時間1時45分，道指報19895點，跌191點；標指報2384點，跌25點；納指報7137點，跌12點。

投資者憂慮疫情擴散持續，紐約州周五頒布最嚴隔離令，關閉非必要商店 要求所有非關鍵企業的所有員工，都須留在家中工作，違規者會被罰款。紐約州確診比一日前再多2950宗，達7102宗，增至26人死亡。而紐約市的確診人數亦打破4000大關，至少4408人染病。

紐約州長科莫(Andrew Cuomo)承認，家居隔離政策會導致部分企業倒閉，打工仔失去飯碗。

聯合國旗下國際勞工組織(ILO)估計，最差情況下，今次疫情將導致全球2470萬人失業，遠超2008至2009年金融海嘯時約2200萬人。若各國能有效協調應對疫情，全球因而減少的職位數目或降至最低530萬個，在中度影響情況下，估計減少職位1,300萬個，當中高收入國家佔740萬。至於疫情對全球打工仔造成的收入損失，估計介乎8,600億至3.4萬億美元。

高盛經濟師大幅調低美國經濟第一季及第二季的預測值，首季料收縮6%，第二季更將收縮24%，成為歷來最嚴峻的衰退之一。

主要資產表現 今日變幅 最新報＊ 美國道指 -191點 19895點 美國標指 -25點 2384點 美國納指 -12點 7137點 歐洲Stoxx 600指數 +1.8% 293.04點 美匯指數 -0.2% 102.59 歐元 -0.3% 1.0660美元 日圓 -0.4% 111.11兌1美元 英鎊 +1.2% 1.1623美元 美國2年債息 -8點子 0.337厘 美國10年債息 -19點子 0.935厘 紐約期油 -6.7% 23.53美元 倫敦布蘭特期油 +0.9% 28.74美元 現貨金 +1.1% 1485.65美元 ＊截至本港1時50分

責任編輯：柯志宏