【私有化】港股大時代已落幕？老牌港企紛提私有化

老牌港資企業近年興私有化潮，繼合和（前上市編號︰00054）去年成功私有化後、會德豐 （00020） 、利豐 （00494） 亦相繼提出私有化，這些企業的股價多年來估值長期低迷，不受投資者青睞。老牌港股紛紛退場之際，「ATM」等科網股卻於近年冉冉升起，可謂長江後浪推前浪。

私有化予套現機會 惟股東仍不算賺

合和於2018年末宣布以每股38.8元進行私有化，較停牌前溢價46.7%。表面上來看，其溢價似乎十分吸引，但實際上該出價相對資產淨值折讓達35.6%。

從資產估值來看，小股東等於是將手上的股票幾折65折出售。對於持股多年的股東而言，也許並非最好的結局，但考慮到合和股價長期低於30元，能夠有機會以相對較高價錢套現其實非常難得。

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會德豐私有化出價為71.9元，溢價52.2%，但仍較每股資產淨值129元折讓約44.3%，故小股東亦相對「蝕底」。另外，由於私有化協議作價中，股份比例高達83%，現金比例只有約17%，令會德豐大股東吳光正家族進行私有化時，只須斥資約81.5億元，便可以將市值約970億元的會德豐私有化。

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利豐的私有化出價為每1.25元，溢價達到150%，但私有化涉及現金約72.2億元，而利豐本身於截至去年底已持有約9.32億美元現金，相當於約72.7億港元。

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綜上所述，若投資者於過去在高位買入這些股票，並長期持有的話，雖然私有化能以高於市價套現，但實際上遠遠稱不上是賺到。

傳統股份無人吼

這些股票實際價值被嚴重低估，是市場的選擇。從估值來看，它們確實被低估，但並非每一隻被低估的股都會能「估值回歸」。買股票是買未來，而老牌港股多數屬「舊經濟」股，未來增長有限，自然不受投資者追捧。

隨着有更多中資股登上舞台，市場看好未來中國經濟發展有着更大的潛力，其中科技更是增長的關鍵點，於是資金自然從舊式港股流向新經濟股。過去港企稱霸的大時代已過，未來可見的是在阿里巴巴 （09988） 之後，有更多的中概股來港第二上市，進入新的紀元。

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