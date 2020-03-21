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【Home Office】三大在家工作貼士　時刻保持公司運作順暢

科技 15:00 2020/03/21

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早前因新型冠狀病毒疫情，不少企業都相繼推出在家工作安排，減低疫情擴散的風險。其實，近年已經有更多公司開始推行在家工作，使工作不受惡劣天氣或突發事故影響。要令員工可以在家工作、隨時隨地與團隊共享文件及進行協作，可靠的雲端服務絕對必不可少。Gartner 的研究表示，在 2022 年，全球六成企業將會利用第三方雲端管理解決方案，可見雲端只會愈來愈普及。

要確保員工在家工作時公司業務運不受影響，企業可參考以下由 Veeam 高級全球科技專家 – 產品策略 Anthony Spiteri 提供的三大貼士，保護公司的同時，也能保持員工工作的自由度及靈活性。

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改善雲端管理　確保輕鬆存取數據

企業必須利用科技使工作更靈活，即使社會發生不同突發事件，也能減低對公司產生的影響。在家工作最關鍵的，便是儲存在雲端、隨時隨地可用的數據，雲端管理正正能為企業帶來這方面的支援。此外，數據保護亦同樣重要，尤其是在家工作時，員工的個人電子設備使用量上升，使黑客更容易藉著攻擊未受保護的設備入侵公司網絡。展望 2020 年，我們預料雲端數據管理（Cloud Data Management）將協助公司提升流動性及可攜性，同時亦為它們帶來加強網絡安全措施。現時，不少企業都享受著容易存取、可用及安全的數據所帶來的便利，因此，雲端數據管理只會變得愈來愈重要。

確保數據備份

現在不少企業都採用雲端工作，所以他們必須確保能輕鬆復原其關鍵數據，就算遇上停機，都能將對業務的影響降到最低。他們需要清楚知道如何處理儲存於不同雲端的關鍵數據，並學會利用適當的工具進行備份。根據 2019 年《Veeam 雲端數據管理報告》，差不多三份一的企業現在都會持續進行備份及複製重要的應用程式，而由於愈來愈多公司體會到將重要數據復原的重要性，該數字更會不斷上升。在未來這十年，我們將看到數據備份平台和工具的興起，令企業能夠持續於多個平台進行備份，並在數分鐘內將數據完全復原。即使在遙距工作時發生服務中斷，也能降低遺失數據的風險。透過這些工具，企業可以利用數據可用性，協助他們在數碼轉型和業務策略上作出最明智的決定，更可用於研究、開發和測試用途。

提升自動化能力

在未來數年，我們將看到使用基礎設施即代碼（IaC）的趨勢上升。企業內部會不斷提升使用自動化功能，從而取代人類繁複的工作。基礎設施自動化讓企業可以僅用本來配置和設置完整的基礎設施，無需手動組件，這已成為 IT 專家關注的焦點。通過善用 IaC，企業能夠輕鬆地自動執行過往的日常工作。儘管自動化並不全是新技術，但我們將看到那些已經在某程度上使用 IaC 的企業，轉向使用各種自動化系統（包括IaC）的組合。透過使用這些技術，企業將提高生產效率，讓他們能夠專注於其他目標和優先事項，而不是將時間花在需時的工作流程上。

撰文 : 陳超成 Veeam香港、澳門及台灣區域高級總監

欄名 : Smart World

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