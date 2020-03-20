【中小企】「百分百擔保貸款」料4月開展　銀行界：將簡化申請程序

▲ 立法會財委會通過「百分百擔保特惠低息貸款」承擔額，銀行業界表示將會加快審批程序。（資料圖片）

立法會財委會通過「百分百擔保特惠低息貸款」承擔額，新增總額200億元的信貸保證承擔額，銀行業界一致表示歡迎，個別為加快審批將會簡化申請程序，其中恒生 （00011） 就率先開放網上登記。

滙豐香港工商金融主管趙民忠表示，2月推出紓緩措施後，即時紓緩金額超過300億元的短期資金壓力。他續指，至今近8成客表示會利用自動延長進口貿易貸款還款期30日的措施，亦有逾6成的士及公共小巴貸款，已申請「還息不還本」安排。

渣打香港個人金融業務中小企業主管董美怡表示，過去1個多月來，收到過千個有關紓援措施的查詢，自2月底開始，逾半查詢有關「百分百擔保特惠貸款」。她續指，明白中小企面對沉重的經營壓力，因此會簡化申請手續及流程，以便受疫情影響的客戶可盡快得到資金。

中銀香港 （02388） 工商金融部副總經理莊芳毅稱，自政府宣布將推出「百份百擔保特惠貸款」後，即主動與受影響客戶及行業商會會員溝通，了解客戶對貸款的需求，以便在計劃推出後儘快處理客戶申請。

恒生銀行商業銀行業務總監林燕勝指，

正積極配合有關計劃，由即日起，有需要的中小企客戶可於網上預先登記，加快程序，讓客戶提交正式申請時可獲優先處理。

香港銀行公會表示歡迎，業界將一如以往支持「中小企融資擔保計劃」下的信貸擔保產品，為中小企提供適切援助，解決燃眉之急。

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