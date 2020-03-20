【美股開市】升勢乏力 道指漲347點後倒跌

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新型冠狀肺炎全球疫情（03月20日 時間22:00）
美國國會通過第二份抗疫紓困措施在望，投資者審視措施成效，美元連升多日後稍見回軟，有助其他資產反彈；美股連升第二日，道指周五早段曾彈347點，但隨後升勢乏力，由升轉跌。
美匯指數上試103後回軟，暫時中止連續8日的升勢，周五早段低見101.09，跌幅1.6%；資金流動性緊張稍見緩和，英鎊和澳元從近期低位反彈，最多升3.4%和4.2%，高見1.1878美元和59.85美仙。
資金再次投向避險資產，日圓曾升0.6%，高見111.36兌1美元；現貨金最多漲1.1%，報1455.06美元；美債價升息跌，10年美債息跌17點子，報0.9658厘。
重磅股波音（Boeing，美：BA）繼續受關注，股價升0.6%。美國3大航空股的聯合航空（United Airlines，美：UAL）、達美航空（Delta Air Lines，美：DAL）和美國航空（American Airlines，美：AAL）漲幅介乎4.7%至9.3%。
而特朗普示意介入石油價格戰，支持油價反彈，紐約期油和布蘭特期油高見27.89美元和30.94美元，升幅10.6%和8.7%，但周五早段倒跌。
|主要資產表現
|今日變幅
|最新報＊
|美國道指
|-15點
|20071點
|美國標指
|-23點
|2386點
|美國納指
|+73點
|7224點
|歐洲Stoxx 600指數
|+2.4%
|294.58點
|美匯指數
|-0.6%
|102.14
|歐元
|+0.2%
|1.0713美元
|日圓
|+0.1%
|110.62兌1美元
|英鎊
|+2.6%
|1.1788美元
|美國2年債息
|-6點子
|0.3816厘
|美國10年債息
|-15點子
|0.9884厘
|紐約期油
|-2.9%
|24.5美元
|倫敦布蘭特期油
|-1.2%
|28.14美元
|現貨金
|+1.3%
|1490.07美元
|＊截至本港晚上9時42分