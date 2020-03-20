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【美股開市】升勢乏力 道指漲347點後倒跌

環球經濟金融 21:48 2020/03/20

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美國國會通過第二份抗疫紓困措施在望，投資者審視措施成效，美元連升多日後稍見回軟，有助其他資產反彈；美股連升第二日，道指周五早段曾彈347點，但隨後升勢乏力，由升轉跌。

美匯指數上試103後回軟，暫時中止連續8日的升勢，周五早段低見101.09，跌幅1.6%；資金流動性緊張稍見緩和，英鎊和澳元從近期低位反彈，最多升3.4%和4.2%，高見1.1878美元和59.85美仙。

資金再次投向避險資產，日圓曾升0.6%，高見111.36兌1美元；現貨金最多漲1.1%，報1455.06美元；美債價升息跌，10年美債息跌17點子，報0.9658厘。

重磅股波音（Boeing，美：BA）繼續受關注，股價升0.6%。美國3大航空股的聯合航空（United Airlines，美：UAL）、達美航空（Delta Air Lines，美：DAL）和美國航空（American Airlines，美：AAL）漲幅介乎4.7%至9.3%。

而特朗普示意介入石油價格戰，支持油價反彈，紐約期油和布蘭特期油高見27.89美元和30.94美元，升幅10.6%和8.7%，但周五早段倒跌。

主要資產表現
  今日變幅 最新報＊
美國道指 -15點 20071點
美國標指 -23點 2386點
美國納指 +73點 7224點
歐洲Stoxx 600指數 +2.4% 294.58點
     
美匯指數 -0.6% 102.14
歐元 +0.2% 1.0713美元
日圓 +0.1% 110.62兌1美元
英鎊 +2.6% 1.1788美元
     
美國2年債息 -6點子 0.3816厘
美國10年債息 -15點子 0.9884厘
     
紐約期油 -2.9% 24.5美元
倫敦布蘭特期油 -1.2% 28.14美元
現貨金 +1.3% 1490.07美元
     
＊截至本港晚上9時42分    

美滙指數 美股 標準普爾500指數 納斯達克綜合指數 道瓊斯工業平均指數 美國航空（American Airlines，美：AAL） 達美航空（Delta Air Lines，美：DAL） 波音（Boeing，美：BA） 美國國會

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