【齊心抗疫】澳洲航空停飛大部份航班　集團高管無薪工作兼無獎金 

▲ 澳洲航空主席、行政總裁及一眾高層員工，沒有無薪假，但有無薪工作。(資料圖片)

澳洲航空(Qantas)和捷星航空將由3月下旬起停飛原定的國際航班、 削減六成國內航班，主力減少航班班次、三分之二的員工將會暫時停工 、2.01億澳元的股息將延至2020年9月派發。但該集團表示，正與聯邦政府進行討論，某些航班可能會繼續營運以維持重要聯繫。

客運差不多完全停頓，但貨運機隊仍繼續運作，並會將部分國內線客機調配作純貨運用途，以彌補定期航班服務的運力損失。更重要的是，Qantas Loyalty營運會維持正常。



大部份員工放無薪假

澳洲航空和捷星航空共有30,000多名員工，集團表示，為了長遠盡可能保留更多的工作崗位，將會安排大部分員工暫時停工，至少直到2020年5月底。



停工期間，員工將可提取年假和長期服務假，而集團亦會引入其他支援機制，包括半薪休假和預先提取長期服務假。在停工開始時休假餘額較低的員工，可以提前獲取最多四個星期的休假，但部分員工無可避免將需要放無薪假期。



至少在本財政年度結束之前，集團高級管理人員和董事會已將其減薪幅度從三成增至十成，與主席和集團行政總裁一起進行無薪工作，而年度管理獎金亦已取消。



責任編輯：梁巧恩