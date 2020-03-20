  • 21°C
香港時間 : 2020320日 (五) 22:07
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【齊心抗疫】澳洲航空停飛大部份航班　集團高管無薪工作兼無獎金 

商業 21:14 2020/03/20

分享：

澳洲航空主席、行政總裁及一眾高層員工，沒有無薪假，但有無薪工作。(資料圖片)

澳洲航空(Qantas)和捷星航空將由3月下旬起停飛原定的國際航班、 削減六成國內航班，主力減少航班班次、三分之二的員工將會暫時停工 、2.01億澳元的股息將延至2020年9月派發。但該集團表示，正與聯邦政府進行討論，某些航班可能會繼續營運以維持重要聯繫。

客運差不多完全停頓，但貨運機隊仍繼續運作，並會將部分國內線客機調配作純貨運用途，以彌補定期航班服務的運力損失。更重要的是，Qantas Loyalty營運會維持正常。

大部份員工放無薪假
澳洲航空和捷星航空共有30,000多名員工，集團表示，為了長遠盡可能保留更多的工作崗位，將會安排大部分員工暫時停工，至少直到2020年5月底。

停工期間，員工將可提取年假和長期服務假，而集團亦會引入其他支援機制，包括半薪休假和預先提取長期服務假。在停工開始時休假餘額較低的員工，可以提前獲取最多四個星期的休假，但部分員工無可避免將需要放無薪假期。

至少在本財政年度結束之前，集團高級管理人員和董事會已將其減薪幅度從三成增至十成，與主席和集團行政總裁一起進行無薪工作，而年度管理獎金亦已取消。

責任編輯：梁巧恩

人才管理 旅遊資訊 航空業 維珍澳洲航空 年假 無薪假 澳元 航空 澳洲

下一篇文章

【港產口罩】港產尚芳口罩　5月起月產80萬個口罩
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】珠寶業受重挫　謝瑞麟：邊有人買珠寶
【新冠肺炎】珠寶業受重挫　謝瑞麟：邊有人買珠寶
【口罩供應】中國口罩產能過剩　投機成立口罩廠恐血本無歸
【口罩供應】中國口罩產能過剩　投機成立口罩廠恐血本無歸
【口罩供應】藥房+網店口罩賣幾錢？　價格日日追蹤
【口罩供應】藥房+網店口罩賣幾錢？　價格日日追蹤
【口罩供應】愛的家口罩4月初推出　藥房及網購「開心價」發售
【口罩供應】愛的家口罩4月初推出　藥房及網購「開心價」發售
【齊心抗疫】鴻福堂本月24至27日　各區快閃派飲品（附時間地點）
【齊心抗疫】鴻福堂本月24至27日　各區快閃派飲品（附時間地點）
【口罩供應】Oxyair 23日開始首輪登記　第一輪抽2萬位幸運兒
【口罩供應】Oxyair 23日開始首輪登記　第一輪抽2萬位幸運兒