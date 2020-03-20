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LVMH產搓手液、標緻產呼吸機 疫情下巨企覓新出路

環球經濟金融 20:52 2020/03/20

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新冠肺炎疫情蔓延全球，帶來經濟衝擊浮現，勞力士（Rolex）需關廠10日。多間國際巨企望在新冠肺炎疫情下覓新出路，法國時裝品牌Louis Vuitton母公司LVMH則選擇利用其香水廠擁有的原料，改為生產消毒搓手液，預在一周內就能生產12噸的搓手液。

LVMH擁有化妝品及香水品牌Dior、Givenchy及Guerlain。《華爾街日報》報道指，LVMH有員工突然醒覺，公司製作香水的工廠擁有一定數量乙醇、純淨水及甘油的存貨，而這些正正是生產搓手液的基本原料。

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LVMH自上周日起開始生產搓手液，公司預期首周就能生產多達12噸的搓手液。LVMH指，為應對疫情，會向巴黎的醫院免費提供搓手液。

而法國葡萄酒及烈酒生產商保樂力加（Pernod Ricard）亦指，其位於美國的廠房都轉為生產搓手液，並向其他工廠供應酒精，以便在歐洲的工廠進行生產。

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法國標緻車廠（Peugeot）旗下子公司佛賀汽車（Vauxhall），因受疫情影響而令其供應鏈受阻，周二起已停止汽車生產。

佛賀汽車位於英國工廠正開始轉為組裝呼吸機，公司正利用工廠的3D打印機生產呼吸機的零件。

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