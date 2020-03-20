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【疫轉全球】英國「佛系抗疫」背後的假設

20:42 2020/03/20

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上周四（12日）英首相約翰遜(Boris Johnson)在英國首席醫學顧問Christ Whitty及首席科學顧問Sir Patrick Vallance陪同下宣布抗疫措施，重點是「集體免疫」（Herd immunity），外界形容為「佛系抗疫」。

居於英國倫敦10年、從事經濟分析的李先生於周二(17日) 佈置好家中角落做「Home Office」，在「自家」Office接受本刊電話訪問的李先生指，陪同出席的兩位顧問，在英國醫學界德高望重，對於新措施英國人初時並沒有太多質疑的，但接着的週末，由於歐洲多個國家包括法國、奧地利等宣布封關封國城，英國開始緊張起來。

開始有人質疑英國為何採取與歐洲其他國家截然不同的抗疫措施，其中包括倫敦巿長候選人Rory Stewart，他們要求政府公開後面的數據，讓其他人理解，做了什麼的假設，結果周二（17日）有關資料公開。

原來英國政府假設新冠肺炎將成流行病，即時全面封關封城，雖然可立時把疫情壓下，但這只是將爆發延後到明年冬天，倒不如讓疫情在可控範圍內稍稍蔓延，讓部份人產生抗體（註：期後英政府指這並非其目標），政府亦可以有時間準備，包括大幅增加俗稱ICU的深切治療部床位，以接收大批確診者。因為以現時ICU床位數量，根本不足以應對大規模的爆發。

撰文 : 鄭靜珊

疫情 約翰遜 歐洲 英國 倫敦 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎

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