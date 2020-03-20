【疫轉全球】德國會不會步意大利覆轍?

德國總理默克爾（Angela Merkel）在周三晚罕有地在全國電視台發表講話，她將抗擊病毒描述為自第二次世界大戰以來德國最大的挑戰。住在德國10年的港人石賈墨接受本刊電話訪問時指，德國人對疫情態度在上一兩周開始改變，由冷待到嚴陣以待，轉捩點是有關意大利的高死亡率。

有關意大利疫情的消息傳到德國，除了感染及死亡個案不斷攀升，最令德國人擔憂的，是意大利確診患者的死亡率超過10%，高於其他國家，原因是意大利醫療系統「爆煲」。由於意大利大量確診患者要入醫院俗稱ICU的深切治療部治療，令ICU病房不勝負荷，醫生在有限資源下，被迫要選擇誰得救治，不得已放棄生存機率較低的一群，結果很多年長及有慢性病的確診者不獲治療，令死亡率大升。

德國醫療系統雖然穩建，但若疫情惡化，其醫療系統能否承受不斷有大批患者入ICU，石賈墨直言，德國人也為此擔心，「政府已經暫停很多非緊急手術，例如剝牙、不不趕急要做的手術，都全部取消了，醫院採購大量物資，還有醫護人員未來幾個月的假期全部取消。」不過，他跟在醫院前線工作的朋友了解，在心理及行政手段上雖然已做好準備，「但意大利的例子顯示，這些準備可能還未夠。」他指若然疫情擴散速度快，ICU的床位、呼吸機等設備能否追得到入院人數，「疫情再擴散，醫療系統頂盡，開始負荷不到，我估計可能有更嚴厲措施，我覺得四月可能會大爆發。」