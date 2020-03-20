  • 21°C
香港時間 : 2020320日 (五) 21:07
昔日新聞 電子報 iMoney 智富 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 口罩返貨 防疫 肺炎疫情 home office 移民 抽新股 美國減息 首置按揭 香港人權法 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

其他版本 :

【疫轉全球】德國會不會步意大利覆轍?

20:42 2020/03/20

分享：

德國總理默克爾（Angela Merkel）在周三晚罕有地在全國電視台發表講話，她將抗擊病毒描述為自第二次世界大戰以來德國最大的挑戰。住在德國10年的港人石賈墨接受本刊電話訪問時指，德國人對疫情態度在上一兩周開始改變，由冷待到嚴陣以待，轉捩點是有關意大利的高死亡率。

有關意大利疫情的消息傳到德國，除了感染及死亡個案不斷攀升，最令德國人擔憂的，是意大利確診患者的死亡率超過10%，高於其他國家，原因是意大利醫療系統「爆煲」。由於意大利大量確診患者要入醫院俗稱ICU的深切治療部治療，令ICU病房不勝負荷，醫生在有限資源下，被迫要選擇誰得救治，不得已放棄生存機率較低的一群，結果很多年長及有慢性病的確診者不獲治療，令死亡率大升。

德國醫療系統雖然穩建，但若疫情惡化，其醫療系統能否承受不斷有大批患者入ICU，石賈墨直言，德國人也為此擔心，「政府已經暫停很多非緊急手術，例如剝牙、不不趕急要做的手術，都全部取消了，醫院採購大量物資，還有醫護人員未來幾個月的假期全部取消。」不過，他跟在醫院前線工作的朋友了解，在心理及行政手段上雖然已做好準備，「但意大利的例子顯示，這些準備可能還未夠。」他指若然疫情擴散速度快，ICU的床位、呼吸機等設備能否追得到入院人數，「疫情再擴散，醫療系統頂盡，開始負荷不到，我估計可能有更嚴厲措施，我覺得四月可能會大爆發。」

撰文 : 鄭靜珊

疫情 手術 默克爾 醫生 德國 意大利

上一篇文章

【疫轉全球】英國「佛系抗疫」背後的假設

下一篇文章

【疫轉全球】德國港人經歷過沙士　三周前已準備十日糧
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【iMoney專訪回顧】四叔榮退　煤氣一哥陳永堅：十送一紅股是恒常做法
【iMoney專訪回顧】四叔榮退　煤氣一哥陳永堅：十送一紅股是恒常做法
暴瀉倖存者　成份股邊隻未轉熊？
暴瀉倖存者　成份股邊隻未轉熊？
中國鐵塔去年多賺九成七　派息增5倍　惟受大市拖累全日無升跌
中國鐵塔去年多賺九成七　派息增5倍　惟受大市拖累全日無升跌
【資金大逃難】美匯升穿101　英鎊創35年新低
【資金大逃難】美匯升穿101　英鎊創35年新低
買英鎊前要考慮的因素
買英鎊前要考慮的因素
【新冠肺炎】中國捐220萬口罩5萬試劑予歐盟　馮德萊恩：感激中國援助
【新冠肺炎】中國捐220萬口罩5萬試劑予歐盟　馮德萊恩：感激中國援助