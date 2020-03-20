【聰明錢？】美國4名參議員1月接到疫情通報 隨即沽售股票

▲ 外電報道，美國有多名參議員在接獲疫情情報後沽售股票。

由新冠肺炎引發的股災席捲全球，美股近期連日暴跌。惟據外電報道，美國有4位參議員在1月時接到與新冠肺炎相關的敏感情報後，隨即拋售了其股票。

在今年1月24日美國參議院健康委員會舉辦的高層閉門會議，參議院情報委員會的主席及北卡羅來納州共和黨參議員Richard Burr、佐治亞州共和黨參議員Kelly Loeffler、利福尼亞州民主黨參議員Dianne Feinstein及俄克拉荷馬州共和黨參議員James Inhofe，在出席完相關會議後，便將沽售其持有的股票。

Burr是美國參議院情報委員會的主席，他頻繁接獲有關美國面臨的威脅的情報，且擁有應對公共衛生危機的經驗。

此外，Kelly Loeffler的丈夫是紐約證交所主席Jeffrey Sprecher。

從1月6日直到1月24日期間，Loeffler沒有賣出任何股票，1月24日當日，她所在的衛生委員會舉行了一個通報會，包括Anthony Fauci在內的美國最高級別的公共衛生官員做就疫情作出通報。

根據她的財務披露表，她和丈夫於1月24日開始賣出27只股票，包括對Auto Zone和Ross Stores的持股，價值數百萬美元。

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