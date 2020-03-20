【疫轉全球】德國港人經歷過沙士　三周前已準備十日糧

港人石賈墨在德國生活近10年，已在當地結婚、並有了小朋友，住在德國西部二線城巿Offenburg。原任職工程師的他，今年年初辭工，現時於網上教德文。他在電話向本刊記者表示，經歷過香港「沙士」一疫的他，對疫情警覺性高，早在三周前即2月底，當意大利的疫情爆發，他「忠告」德國妻子，新冠肺炎疫情快將「殺到」，並到超巿「入貨」儲糧。

當他也「忠告」身邊的德國親朋戚友，「他們笑我誇張，現在他們會說這次要靠我，還叫我分些糧給他。」於今周初接受本刊電話訪問的石賈墨說，三周前根本無人在意疫情，直至上一、兩周，德國人感覺「殺埋身」，開始嚴陣以待。

石賈墨指兩周前還有德國人認為，新冠肺炎不過是流感，不會傳染得這麼快，但今周已沒有人敢再說是流感。他住的城巿，至訪問時未有確診個案，但也出現搶糧潮，「其實德國有個防災部門，一直建議國民平時要儲十日糧，足不出戶十日都不會餓死，但這個建議平日沒有人會理會，因為歐洲這麼多年都沒有天災人禍，大家隔幾日或一星期就出去買一次餸，但現在因為疫情，突然大家去搶買十日糧，很多東西都賣光。」不過，相對大城巿如柏林，人口龐大，搶買潮令超巿缺貨嚴重，新聞報導有人為搶買廁紙而大打出手。