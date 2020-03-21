【附連結】Photoshop＋InDesign免費開放　學校IT管理員可申請使用

▲ Adobe將授權全球幼兒園至高等教育機構，在今年5月31日前，免費使用旗下兩大設計軟件Photoshop及InDesign。請留意以下詳情！

教育界有福了！Adobe宣布旗下兩大設計軟件Photoshop及InDesign正式開放免費使用，讓學生可以在家學習。Adobe將授權全球幼兒園至高等教育機構，在今年5月31日前，免費使用旗下兩大設計軟件Photoshop及InDesign。有興趣申請的教育機構人士，請留意以下詳情！

儘管近日受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，學生們無法順利回校使用各類操作軟件，惟日前已有不少教育機構實行網上學習，停課不停學。為支援教育工作者和學校，Adobe指出，Adobe客戶的學校或IT管理員，可在此連結提出申請，下載兩大設計軟件Photoshop及InDesign。

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Adobe稱，成功申請的教育機構，可免費獲得 Adobe Creative Cloud 的使用權限，亦無需支付額外費用。

此外，Adobe開發的視訊服務平台Adobe Connect直至今年7月1日前，也有提供免費90天試用。個人及企業用戶可免費使用最多25位參與者的會議。

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責任編輯：張寶燕