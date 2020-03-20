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羅家聰：發瘟的經濟

20:26 2020/03/20

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上次題為央行敗壞，果然，敗了整副身家（減光所有息、注資又注資）仍徒勞無功。特朗普（Donald Trump）最新一猶竟學香港，變Helicopter Trump全民派錢。封城無街去，有錢有何用？口罩賣斷市，有錢有何用？復工須殺菌，有錢有何用？零息量寬仍不止瀉，知點解無？如果一早、上個月已全面停止人流、勒令在家工作，今個月莫說量寬，倒頭加息仍可。

衞生提高降低感染

事到如今，講番轉頭無意思了。如斯跌法，固然是擔心停工所引發的衰退。不過，首先歐美的網上商業活動早已成熟，疫情對好些服務業尤零售影響未必大，好幾年前，傳統零售早已幾乎被網上的淘汰，是次疫情只是催化劑，加速轉型而已。至於製造業，影響或更微，因為一則近年本已不景，二則早已機械自動化，驚電腦病毒多過肺炎。

還有，事情的發展是動態的。當鎖國封城不出街，或起碼人與人的接觸減至最低，只消幾星期後，有病、無病的概已知道並分隔。當衞生意識肯提高時，感染機會亦降。是故停產日子可能幾周已夠；縱如大陸般災難式爆發，停個半月後亦已復工。幾周嘛？這還不過是放個悠長假期。每年萬聖、感恩到聖誕都清假或處放假狀態，幾大影響？

疫症後續 世事難測

尚有未提及的，是當愈來愈多人感染時將形成集體抗體。另一已知的是將有藥醫，臨床慢慢試是因醫藥界無人願揹鑊，定必試清試楚才面世。但當疫情失控垂死者眾時，願做白老鼠的勢必大增，而肯藥石亂投的也必大增，於是有藥醫的日子料會大為提早。世人驚的還不過是一死；若有藥醫唔使死，就算很多人中招，各界的反應亦不會大。

那股災、衰退的連鎖反應怎計？供應鏈斷反而易計，復產就解決一切。至於需求，很視乎信心。如斯股災，信心定必受損。至於各央行、政府行動能挽回幾多則要再看。

更難測的是今趟歐美中招後會怎樣報復中國，細菌戰變冷戰，人禍豈有數計？

撰文 : 羅家聰 一名經人

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