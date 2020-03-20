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足不出戶種新鮮菜　港產家居智能水耕機　28天有收成

20:13 2020/03/20

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新冠肺炎來勢洶洶，減少出門留家防疫，已是不少港人的日常。如果足不出戶，又想吃到新鮮蔬菜，家居智能水耕機可以幫到手。由香港初創青萌本地研發的Aspara家居智能水耕機，只需28天種植時間，就能收割新鮮蔬菜。青萌有限公司創辦人兼行政總裁梁廣偉接受本刊訪問時表示，水耕機除了能讓大眾自給自足，還可以配合STEM教育，讓學生了解生活科學，有關種植數據更有助公司研發新產品。

梁廣偉本以研究電子晶片起家，年過半百後卻心思思想創立另一事業，望能為大眾生活帶來正面的影響。他留意到健康食品的商機，認為將會有更多人願意花錢購買健康的食物，便於2016年着手研發Aspara家居智能水耕機。水耕機在去年中面世，整個研發在本港進行，由研發到有成品，共花逾千萬元。其大小與微波爐相若，運作原理則與Capsule咖啡機相似。只要放入種子膠囊，將水注到儲水位，在機上的操作屏幕揀選種植模式，內置的LED種植燈、智能環境感應系統及水循環系統就會自動運行，模擬最適會植物生長的環境。普遍種植約28天，就能收割到新鮮蔬菜。

手機App掌控種植情況

整個系統亦能連接到手機應用程式作控制，能調節燈光及水耕機運作時間等。若水耕機沒有足夠水份、營養，或蔬菜到了收成的時候，手機應用程式會作提醒。梁廣偉表示，機內的智能環境感應系統，以及手機應用程式，讓大眾無時無刻都能了解到植物的情況，不用心掛掛，擔心植物是否有足夠水份或營養，「容易、簡單、乾淨、能成功種到蔬菜，就是設計這一部水耕機的目的。」

近日新型肺炎疫情持續，梁廣偉坦言，最近較多人對水耕機感興趣，收到的查詢亦較平時增加數倍。現時在Log-on、豐澤、Csl均有水耕機的綫下銷售點，定價3,600元，他又指，雖然水耕機是在香港研發，但並不代表只局限在本地市場。在去年年頭水耕機仍未面世時，已透過網上眾籌平台Kickstarter上試水溫，「我們不是要籌集資金，而是想看看全球潛在用家對產品的反應。」

他們發現，美國、歐洲等地對水耕機的需求較為殷切，「當地的冬天十分寒冷，可耕種的蔬菜不多，如果可以自己在家中種植是一個十分好的選擇。」因此公司放眼歐美市場，期望在今年內能賣出1萬部。未來他們亦計劃推出更多適合水耕種植的超級食物（Superfood），以及研究透過控制耕種環境，提高食物內的營養，為大眾提供更多選擇。

文章節錄自648期《iMoney Focus》上位生意經。

撰文 : 楊子瑩

新冠肺炎 梁廣偉 疫情 武漢肺炎

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