【全球大流行】一文看清環球車廠停產損失多少？
演繹為「全球大流行」的新冠肺炎疫情，導致全球汽車行業集體步入寒冬。從上游零部件短缺，到下游銷售市場萎縮，牽一發動全身，逼迫生產急剎車，車企陷入困境。綜合環球著名汽車廠商，統計有哪些停產，今年第一季損失有多大？
全球車產掀停產潮
歐洲為重災區，聯合國貿易發展會議（UNDTAC）研究數據顯示，預計2月歐盟成員國的汽車行業損失25億美元。
美國汽車研究中新首席執行官稱，疫情將在未來1個月時間對美國汽車生產造成嚴重影響。
|車企
|品牌
|工廠地
|停產時間
|福士
|福士
|美國
|3月16日起
|西班牙、葡萄牙、斯洛伐克、意大利
|3月20日起
|Audi
|比利時、德國、匈牙利、莫斯哥
|林寶堅尼
|意大利
|3月12日至25日
|SEAT
|西班牙
|3月16日起停6周
|快意佳士拿（FCA）
|FCA
|意大利（5家工廠）、塞爾維亞、波蘭
|3月11日至27日
|法拉利
|意大利（2家）
|3月14日至27日
|瑪莎拉蒂
|意大利
|3月16日至27日
|特斯拉
|特斯拉
|美國
|3月17日起停3周
|德國
|3月13日撤回在建工廠的美籍員工
|寶馬
|寶馬
|歐洲
|3月21日至4月19日
|南非
|富豪
|富豪
|比利時
|3月17日起
|瑞典
|通用
|通用
|美國、加拿大、墨西哥
|待定，已計劃關閉
|雷諾
|雷諾
|法國（12家工廠）、西班牙（2家工廠）
|3月16日起
|福特
|福特
|歐洲（4家工廠）
|3月17日起
|美國（5家工廠）、意大利（2家）
|3月19日至30日
|戴姆勒
|戴姆勒
|歐洲大部分工廠
|3月16日起停2周
|標誌雪鐵龍（PSA）
|PSA
|歐洲所有工廠（超過15家）
|3月16日至27日
|日產
|日產
|英國
|3月13日起
|西班牙（2家工廠-雷諾日產）
|本田
|本田
|北美所有工廠
|3月23日至28日
|現代
|現代
|韓國（2家工廠）
|2月28日起
|豐田
|豐田
|法國、葡萄牙、菲律賓、英國（2家工廠）、波蘭（2家工廠）
|3月18日起
|捷克
|3月19日起
|土耳其
|3月21日起
疫情令全球汽車行業損失幾多？
與此同時，市場及消費者對疫情的恐慌也給予汽車消費沉重的打擊，在2020年第1季全球汽車銷量顯著下跌。
加拿大皇家銀行資本市場預測稱，2020年全球汽車產量將下降16%，美國汽車銷量預計將下降20%。
德國評級機構Scope Ratings報告指，受疫情影響，今年歐洲汽車銷量跌19%。
此外，惠譽評級（Fitch Ratings）亦發布報告指，西歐汽車銷量將大幅下降，而LAND ROVER、平治母企戴姆勒以及雷諾為財務狀況最差及風險最高的公司。
中汽協會預測今年全國汽車銷量下降幅度或達百萬輛。2月汽車銷量按年跌79.1%至31萬輛，當中乘用車銷量跌81.7%至22.4萬輛，新能源汽車銷量按年跌75.2%至1.29萬輛。
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據高盛分報告，日本五大汽車製造商因疫情將損失超過16億美元。全球汽車總銷量縮減3.5%。
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韓國汽車工業協會（KAMA）表示，若供應持續出現短缺，僅現代及氣壓兩家撤廠在本地的產能將減少5萬量，銷售損失超過1萬億韓元。
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