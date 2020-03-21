【全球大流行】一文看清環球車廠停產損失多少？

演繹為「全球大流行」的新冠肺炎疫情，導致全球汽車行業集體步入寒冬。從上游零部件短缺，到下游銷售市場萎縮，牽一發動全身，逼迫生產急剎車，車企陷入困境。綜合環球著名汽車廠商，統計有哪些停產，今年第一季損失有多大？

全球車產掀停產潮

歐洲為重災區，聯合國貿易發展會議（UNDTAC）研究數據顯示，預計2月歐盟成員國的汽車行業損失25億美元。

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美國汽車研究中新首席執行官稱，疫情將在未來1個月時間對美國汽車生產造成嚴重影響。

車企 品牌 工廠地 停產時間 福士 福士 美國 3月16日起 西班牙、葡萄牙、斯洛伐克、意大利 3月20日起 Audi 比利時、德國、匈牙利、莫斯哥 林寶堅尼 意大利 3月12日至25日 SEAT 西班牙 3月16日起停6周 快意佳士拿（FCA） FCA 意大利（5家工廠）、塞爾維亞、波蘭 3月11日至27日 法拉利 意大利（2家） 3月14日至27日 瑪莎拉蒂 意大利 3月16日至27日 特斯拉 特斯拉 美國 3月17日起停3周 德國 3月13日撤回在建工廠的美籍員工 寶馬 寶馬 歐洲 3月21日至4月19日 南非 富豪 富豪 比利時 3月17日起 瑞典 通用 通用 美國、加拿大、墨西哥 待定，已計劃關閉 雷諾 雷諾 法國（12家工廠）、西班牙（2家工廠） 3月16日起 福特 福特 歐洲（4家工廠） 3月17日起 美國（5家工廠）、意大利（2家） 3月19日至30日 戴姆勒 戴姆勒 歐洲大部分工廠 3月16日起停2周 標誌雪鐵龍（PSA） PSA 歐洲所有工廠（超過15家） 3月16日至27日 日產 日產 英國 3月13日起 西班牙（2家工廠-雷諾日產） 本田 本田 北美所有工廠 3月23日至28日 現代 現代 韓國（2家工廠） 2月28日起 豐田 豐田 法國、葡萄牙、菲律賓、英國（2家工廠）、波蘭（2家工廠） 3月18日起 捷克 3月19日起 土耳其 3月21日起

疫情令全球汽車行業損失幾多？

與此同時，市場及消費者對疫情的恐慌也給予汽車消費沉重的打擊，在2020年第1季全球汽車銷量顯著下跌。

加拿大皇家銀行資本市場預測稱，2020年全球汽車產量將下降16%，美國汽車銷量預計將下降20%。

德國評級機構Scope Ratings報告指，受疫情影響，今年歐洲汽車銷量跌19%。

此外，惠譽評級（Fitch Ratings）亦發布報告指，西歐汽車銷量將大幅下降，而LAND ROVER、平治母企戴姆勒以及雷諾為財務狀況最差及風險最高的公司。

中汽協會預測今年全國汽車銷量下降幅度或達百萬輛。2月汽車銷量按年跌79.1%至31萬輛，當中乘用車銷量跌81.7%至22.4萬輛，新能源汽車銷量按年跌75.2%至1.29萬輛。

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據高盛分報告，日本五大汽車製造商因疫情將損失超過16億美元。全球汽車總銷量縮減3.5%。

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韓國汽車工業協會（KAMA）表示，若供應持續出現短缺，僅現代及氣壓兩家撤廠在本地的產能將減少5萬量，銷售損失超過1萬億韓元。

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