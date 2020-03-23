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中國受疫情衝擊  IDC料今年全球半導體市場大跌6%

商業 08:00 2020/03/23

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市場研究調查機構IDC研究報告就指出，在疫情衝擊下，全球半導體產業都受到衝擊，預計2020年全球半導體市場或出現6%下跌。（資料圖片）

新型冠狀病毒肺炎在全球持續爆發，各種影響漸漸浮現，零售、航空、旅遊以及各種產品的供應鏈大受打擊，近日市場研究調查機構IDC研究報告就指出，在疫情衝擊下，全球半導體產業都受到衝擊，預計2020年全球半導體市場或出現6%下跌。

IDC報告指出，在報告中所設定的4種情況下，肺炎疫情衝擊下最有可能的結果是，今年全球半導體市場收入將按年跌6%，機會率達54%。此情況下，預計全球供應鏈或在今年夏天才開始恢復，隔離和旅行禁令也將緩和。這情況對全球半導體市場而言，經濟損失將達258億美元。

疫情的影響預計在今年全年內持續出現，但疫情狀況隨著在大多數公共衛生計劃，和其他範疇知識累積後，將有一定程度上減輕。在短期內對系統的需求將會降低，並且對零部件的生產有影響，但是隨著復甦到來，市場將恢復成長。

預估2020年的全球半導體營收將有8成機會顯著萎縮，唯目前新冠肺炎的危機可能才剛剛開始，其變數仍然太多，無法做出單一預測。新華社圖片）

整體而言，預估2020年的全球半導體營收將有8成機會顯著萎縮，而不是之前預期的2%的小增幅。另外，仍然有五分之一的機會，市場能從疫情中迅速反彈。唯目前新冠肺炎的危機可能才剛剛開始，其變數仍然太多，無法做出單一預測。而且，綜合各方數據來看，疫情對中國供應鏈的影響異常巨大的，而且復甦的時機亦難以確定。

【新冠肺炎】中國零售客源大減　德勤：一半企業料年內會入不敷支

【新冠肺炎】中國供熱展延期　主辦方料未來兩月各國加強限制出行

IDC進一步指出，新冠肺炎的出現進一步產生了旅行禁令和生活隔離，導致供應鏈的嚴重放緩。加上股票市場異常不穩定，使得商業投資信心下降與人們恐慌情緒升溫。雖然不確定性和恐慌情緒日增，但技術供應商仍必須繼續專注於其長期投資，只要與合作夥伴和潛在客戶保持聯繫，尋求特定市場的穩定性。而新興技術如5G、物聯網、高效能計算以及人工智慧等的發展，預計將會是半導體領域全面復甦的基礎。

責任編輯：李彥煒

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