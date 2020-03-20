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【書市低迷】大眾書局全線結業　業內人士：出版社將迎來「陣痛」

19:57 2020/03/20

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全港擁有十多間分店、有超過40年歷史的大眾書局本周三(18日)宣佈全線結業，而有28年歷史的「台北國際書展」亦因新冠肺炎疫情而首次遭到腰斬，有業內人士指大眾書局全線結業將引起連鎖反應，發行經銷商及出版社或將迎來「陣痛」。

相關文章：【新冠肺炎】商務兩分店將結業大減價　2020台北書展首停辦

任職於獨立出版社的編輯阿丁解釋說，書業一直的運作模式，是上中下游一個整體。由出版社出書、發行作為中介經銷商、書店則陳列及銷售書本給讀者，彼此有著唇齒相依的關係。大眾書局可說是老牌大型連鎖店，店面空間較大，可容納更多及不同種類的圖書，對於出版生活實用類、流行文化類等綜合書種的出版社而言，是頗為重要的合作夥伴。

大型書店跟發行經銷商、出版社的寄售模式合作已久。大眾全線結業，她認為有兩個可預想到的後果：一是即將會有一批尚未售出的書本會被退回到發行商及出版社（加重倉存成本、而且回頭壞書也須報廢等）；二是即使已由書店售出書本，也有貨款追討上的後續跟進。無論如何，都對發行商及出版社不利，會帶來陣痛。

她又指書市低迷其實也不是近年的事，疫症也的確令逛書店的人流更少，不過她所任職的小出版社在運作上相對較為靈活，可因應現實狀況而調整出版進度與步伐，而除了依靠書店賣書，現在他們也自設網店做直銷，同時也在摸索其他經營模式（例如電子書等）。

雖然書業看來正在式微，不過阿丁相信行業不會完全消失，閱讀若成為人們生活中的小眾興趣，或會造就特色個性小書店的存在，出版社亦會放更多心力在精品書種上。

 

撰文 : 黎海怡

行業 疫情 大眾 台北 肺炎 新冠肺炎 武漢肺炎 興趣

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