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金管局回應　3大因素令港滙轉強

金融經濟 19:52 2020/03/20

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港滙轉強升穿7.76，但業界料港銀並非鬧錢荒要急於加港元存息。

港滙持續走強，今天更曾升至7.7556的逾3年新高，金管局指3大主因令港滙轉強，包括美元需求旺推升美息、季結因素，以及集資活動刺激港元需求。而今天雖有9間港銀加息，但業界料本港絕非水緊，只是同業趁月結在即，預留較多頭寸在手。

美元需求旺　季結　集資活動

金管局今晚回應本報查詢指，環球金融市場近日對美元需求殷切，美元利率相應上升，並未隨聯儲局調低政策利率而下降。

金管局發言人表示，在聯繫滙率制度下，港元同業拆息受到美元息率上升的影響，在過去幾天一直企穩。此外，港元拆息也會受市場本身對港元資金需求等因素影響，而最近的集資活動以至季結等，都令市場對港元資金需求增加，所以港滙略爲轉強，但市場維持有序運作。

發言人補充，金管局上一次於7.75的強方兌換保證範圍，應銀行要求買入美元、沽出港元，是在2015年10月30日進行。

港滙高見7.7556　逼強方保證

而疫市襲全球，令美滙指數破百後一度狂升，港元驟變最強的避險貨幣，今早港滙雖只走強0.05%至7.7556，但已創2017年2月來最強，直逼「強方兌換保證」7.75水平。

星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享指，避險資金流入本港，但短期內料難觸及7.75強方兌換保證水平，且料本港絕非水緊鬧錢荒，港銀毋須急撲水鬥加存息。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

欄名 : 存款收息

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