【逆市營商】疫情帶動電子商貿發展　SAP推解決方案助轉型

▲ 受新冠肺炎疫情影響，市面零售淡靜，不少企業轉攻網購市場。（資料圖片）

新型冠狀病毒肺炎疫情打擊環球經濟，各行各業生意受疫情拖累，尤其是零售業，大眾市民只能安坐家中，而遊戲、網購等業務卻有另類的增長。因此不少中小企都轉而將業務由綫下搬到綫上。

近年企業對於商業智能解決方案的需求亦有所增長，為提供相關服務行業的公司帶來商機。為了讓本地企業轉型至網上，SAP就有SAP Commerce Cloud方案，支援企業為客戶提供個人化網上購物體驗。

▲ 自從新冠病毒肺炎爆發，本地人流量及購物點的客流量顯著減少。（資料圖片）

SAP香港總經理Fabian Padilla Crisol認為，自從新冠病毒肺炎爆發，本地人流量及購物點的客流量顯著減少。「現時企業對電子商貿營運，優化綫上業務等需求非常迫切，於是推出SAP Commerce Cloud解決方案，希望透過全通道功能（omnichannel capabilities）及本地數據中心，協助企業優化綫上零售業務，以及擴展海外業務。」

據了解，SAP現已為本地多間企業提供商業解決方案。當中就有亞洲萬里通 （Asia Miles），該公司就利用SAP Commerce Cloud，建立「生活品味獎勵兌換」平台，為客戶提供智能網上購物體驗，當中就讓客戶以積分換取各種產品。通過方案優化後的平台更方便用戶使用，亞洲萬里通會員可以充份利用里數積分，兌換自己喜歡的消閒產品和體驗。

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此外，SAP亦為網上購物平台HKTVmall整合產品目錄和訂單資訊，完善購物平台的後端訂購及交易系統，並為客戶提供搜索功能等。方案能有助中小企加快數碼轉型，提升零售流程的效率。

其次，本地專門提供健康及食材的網上超級市場FoodWise（慧品），亦有使用SAP Commerce Cloud。在SAP的電子商貿平台支持下，該公司加強了旗下7家實體店的營運。透過方案，FoodWise現提供個人化的電子體驗，整合綫上綫下接觸點，把產品搜索、導航、推薦、購物車、心儀產品、結帳及產品資訊管理功能匯合至單一平台，體現全通道銷售模式。

責任編輯：李彥煒