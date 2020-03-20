【齊心抗疫】中大校友校長會派酒精搓手液　近萬名DSE學生受惠

新冠肺炎肆虐下，應屆DSE考生亦非常擔憂，除了要面對一決生死的公開考試，更要應付可怕的傳染病。有見考生孤立無援，中文大學學生事務處聯合校友事務處，將於2020年3月30日早上為各中學考場的應屆中學文憑考試考生，派發9339枝酒精搓手液（alcohol hand rub），目前已經有31間中學表示參與。



據資料顯示，該活動為中大學生事務處及校友事務處聯合舉辦的【中大校友，同心抗疫】第二波愛心大行動，之前就向一眾管理層為中文大學校友的學校發出邀請，截至3月20日已經有31家中學響應。該活動將於2020年3月30日早上，向前往響應參與活動的中學，為參與中國語文（試卷一及二）公開考試的中學文憑考試（DSE）考生派發9339枝，由中大學生製作的60毫升酒精搓手液。

據了解，該中大校友校長會現正與中大商討，希望增加派發酒精搓手液數量的可能性。是次活動的贊助人Barbara亦是中大校友，並以中外企業促進聯會名義贊助。

▲ 已經有31間中學表示參與是次「中大校友，同心抗疫」第二波愛心大行動。(資料圖片)

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責任編輯：李彥煒