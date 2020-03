岑皓軒：「半農半X」的日本年輕人

自從日本經濟泡沫爆破,在新一代的年輕人間,竟然興起了「半農半X」這個概念,甚麼是「半農半X」?其實就是只一班嚮往「歸園田居」生活,但又未至於完全當農夫的人。(X=繼續從事本身的工作)

日本工業化城市化發展得早,大部分現在成為「半農半X」的人都是成長於城市,一直以來都打着一份朝九晚五的工作。叫他們一下子不工作,全情投入去當農夫,其實有一點難度。於是,他們決定做個「半職農夫」,意思就是盡量以務農做到自給自足,但同時間亦不會放棄自己熱愛的另一份工作。

工作時間減 生活輕鬆

Lina Nakama是我們認識的其中一個「半農半X」的好例子。說她是「半農半X」也不是完全正確,因為筆者覺得她是像一個Slashie多一點。首先,她除了一星期花大概25小時務農以外,她亦是一個一星期在家工作10小時的網上成人英語班老師。另外,她一星期會當兩天地產中介,每次4小時。此外,她擅長英語日語,所以會接繙譯工作,每星期只花她兩小時。她說她的工作時間基本上每星期只有20小時,比一位打工仔的平均工作時間少一半有多。

由於Lina並不需要天天長時間工作,所以她生活很輕鬆,沒有太大工作壓力。她說她的收入比一般正常人的收入少一半。但是由於她的工作時間比他們少很多,所以她經常處於養尊處優的狀態。另外,她自己耕種,雖然未完全自給自足,但開支絕對比普通人少。事實上,她也有和「打工」的朋友比較過,卻發現她的儲蓄(Disposable Income)比那些有正職的朋友更多呢!

Slash模式提升生活質素

自從她知道這種Slash的生活模式大大提高她的生活質素後,她覺得:「There' s no going back」。而且非常鼓勵其他年輕人從心出發去活出適合自己的Lifestyle。我們好奇,為甚麼她會如此熱愛務農,她說:「小時候,沖繩每家每戶門前都有一塊小田,每個人都會自己去種些農作物,自給自足。我的祖母那時經常讓我和她一起Gardening。其實她並沒有教我甚麼,『just show me by example』,我便已經吸收了。到長大後,不知為甚麼這些和祖母一起種植的畫面又浮現到腦海。為甚麼我會想做農夫,歸園田居,也是源於此。」

她中學時代是學霸,就讀名校,又曾出國到夏威夷讀大學,有這樣的背景,Lina父母支持現在她所做的嗎?她不禁大笑,說:「起初他們也反對的,但是我很堅持,因為我覺得這樣做是可行的。惟有交出成績,不令父母有負擔,父母自然不會再擔心。」對一眾想成為「半農半X」或者Slashie的年輕人,Lina有這樣的一個過來人忠告:「相信自己,上天會開路的!」