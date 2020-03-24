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岑皓軒：「半農半X」的日本年輕人

名人薈萃 07:33 2020/03/24

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自從日本經濟泡沫爆破，在新一代的年輕人間，竟然興起了「半農半X」這個概念，甚麼是「半農半X」？其實就是只一班嚮往「歸園田居」生活，但又未至於完全當農夫的人。（X＝繼續從事本身的工作）

日本工業化城市化發展得早，大部分現在成為「半農半X」的人都是成長於城市，一直以來都打着一份朝九晚五的工作。叫他們一下子不工作，全情投入去當農夫，其實有一點難度。於是，他們決定做個「半職農夫」，意思就是盡量以務農做到自給自足，但同時間亦不會放棄自己熱愛的另一份工作。

工作時間減 生活輕鬆

Lina Nakama是我們認識的其中一個「半農半X」的好例子。說她是「半農半X」也不是完全正確，因為筆者覺得她是像一個Slashie多一點。首先，她除了一星期花大概25小時務農以外，她亦是一個一星期在家工作10小時的網上成人英語班老師。另外，她一星期會當兩天地產中介，每次4小時。此外，她擅長英語日語，所以會接繙譯工作，每星期只花她兩小時。她說她的工作時間基本上每星期只有20小時，比一位打工仔的平均工作時間少一半有多。

由於Lina並不需要天天長時間工作，所以她生活很輕鬆，沒有太大工作壓力。她說她的收入比一般正常人的收入少一半。但是由於她的工作時間比他們少很多，所以她經常處於養尊處優的狀態。另外，她自己耕種，雖然未完全自給自足，但開支絕對比普通人少。事實上，她也有和「打工」的朋友比較過，卻發現她的儲蓄（Disposable Income）比那些有正職的朋友更多呢！

Slash模式提升生活質素

自從她知道這種Slash的生活模式大大提高她的生活質素後，她覺得：「There' s no going back」。而且非常鼓勵其他年輕人從心出發去活出適合自己的Lifestyle。我們好奇，為甚麼她會如此熱愛務農，她說：「小時候，沖繩每家每戶門前都有一塊小田，每個人都會自己去種些農作物，自給自足。我的祖母那時經常讓我和她一起Gardening。其實她並沒有教我甚麼，『just show me by example』，我便已經吸收了。到長大後，不知為甚麼這些和祖母一起種植的畫面又浮現到腦海。為甚麼我會想做農夫，歸園田居，也是源於此。」

她中學時代是學霸，就讀名校，又曾出國到夏威夷讀大學，有這樣的背景，Lina父母支持現在她所做的嗎？她不禁大笑，說：「起初他們也反對的，但是我很堅持，因為我覺得這樣做是可行的。惟有交出成績，不令父母有負擔，父母自然不會再擔心。」對一眾想成為「半農半X」或者Slashie的年輕人，Lina有這樣的一個過來人忠告：「相信自己，上天會開路的！」

撰文 : 岑皓軒 英國倫敦帝國學院工程學士，前金融機構投資經理，崇尚自由快活主義，著有《劈炮吾撈》、《佔領資產》、《全家變泰》等。

欄名 : 一家四口　離家出走

經濟 農夫 SLASH 壓力
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