【納稅人必看】財策師林昶恆授「扣稅三寶」貼士

近月各大金融機構落力宣傳「扣稅三寶」--自願醫保（VHIS）、合資格延期年金（QDAP）、強積金可扣稅自願性供款（TVC）。皆因今個稅務年度（2019-20年度）將在3月底完結，若市民成功於3月底前購買VHIS和QDAP產品，或是作出TVC供款，均可在5月報稅時申請扣稅。肺炎疫情肆虐，環球經濟正走下坡，稅務優惠當然要盡早享受。投保VHIS、QDAP及開立TVC戶口普遍需時5個工作天，各位讀者請盡快把握扣稅機會！選擇「扣稅三寶」有哪些要點需要注意？為甚麼值得買「扣稅三寶」？且聽認可財務策劃師、《iMoney》「你財策劃師」專欄作者林昶恆（Alvin）的分析。

Alvin先講VHIS，他提醒市民千萬不要貪平。

保險無愈平愈着數這回事，最緊要係保單啱唔啱、保障夠唔夠，更為重要！

投保VHIS的首要考慮，也不要從慳稅角度出發，而應該考慮保障內容，皆因醫療發展日新月異，賠付需要也不斷改變，投保人要謹慎作選擇。VHIS下設「標準計劃」及「靈活計劃」，「標準計劃」產品是各保險公司根據政府最低要求而設計，每年保障額均為42萬元，保障內容亦相同。「靈活計劃」則是各保險公司在符合政府最低要求之上，自行設計的產品，保障額及保障項目亦更豐富，例如有部分每年保障額達500萬元。當然，「靈活計劃」保費也高於「標準計劃」。

Alvin留意到政府的統計，有96%投保人也投保了保障更全面的「靈活計劃」，顯示不少投保人也不是單純為慳稅而投保VHIS。由於醫保產品有一定複雜性，他建議大家投保前找專業顧問了解，也可以多約幾間公司的顧問，貨比三家才作選擇。

QDAP與TVC的稅務優惠共通（扣稅上限合共6萬元），兩者的特性卻有點南轅北轍。Alvin先從回報分析，他認為若市民追求潛在高回報應考慮TVC，市民有機會從較進取的MPF基金獲得高回報；相反QDAP的回報確定性較高，主要來自保單的保證回報。

不過，高回報也意味了高風險，

TVC（較進取的基金）價格波動大，如果夜晚會瞓唔到，就唔好諗；相反年金就唔使擔心，但回報無驚喜，因保證成分高，適合追求穩定收益的人。

環球經濟轉差，港人生計也有機會受影響，因此市民也要考慮QDAP和TVC的供款靈活性。Alvin提醒，有些QDAP產品要供款5年、10年甚至更長時間，若想靈活一點，隨時停供，「怕經濟轉差，明年無錢供款，但又想慳稅，便要參加TVC了。」

節錄自第648期《iMoney Focus》。