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【按揭息率】聯儲局狠劈息　港美按息為何不跌反升？

金融經濟 09:00 2020/03/21

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美國聯儲局兩度緊急減息，但供樓人士似乎暫未受惠，不論美國及香港，按揭息率不跌反升。

美國聯儲局兩度緊急減息，但供樓人士似乎暫未受惠，不論美國及香港，按揭息率不跌反升。不過，分析皆認為這僅屬短期現象。

美國按揭息率不跌反升

聯儲局本月初緊急減息半厘，周日（15日） 再減息1厘，合共減息1.5厘。不過，美國按揭息率不跌反升。根據房地美（Freddie Mac ）周四公布數據，截至3月19日止一周，30年期定息按揭貸款平均為3.65厘，比前一周增加了29個基點，是自2016年11月以來最大的單週升幅，也是自1月中旬以來的最高按揭利率。值得留意，30年定息按揭息率兩星期前曾見3.29厘歷史新低。另外，15年期定息按揭息率亦上升29個基點，升至3.06厘。

長債息率回升 按息跟升

聯儲局減息未有推低美國按揭息率，相反，按息跟隨長期債券收益率上升。美國10年期國債息率本周重上1厘，是半個月以來首次。分析指出，刺激經濟計劃涉發行大量政府債，市場預期供應增加的情況下，債價有所回落，債息因而上升。房地美首席經濟師Sam Khater 指出，本週對按揭利率進行定價時，貸款方繼續面對自己的問題，由於貸款方提高價格可以幫助控制激增的再融資需求，本週按揭利率再次上升。不過，放貸機構一旦完成了積壓的申請，很可能會將利率降低。

本港1個月拆息升至逾五周新高

香港方面，按息亦料不跌反升。與按息相關的1個月拆息在儲局月初首次加息前僅約1.55厘水平，周五已至1.83厘，累升0.28厘。截至周五，1個月拆息已連續6天上升﹐未隨美國減息而相應下調。金管局總裁余偉文此前表示，短息上升是因為有新股集資活動，但資金需求回落後，預期港元銀行同業拆息會隨美國減息而下調，拆息回落相信只是時間問題。

相關文章：港滙續強見逾3年高　東亞：有避險資金流入香港

按揭貸款 定息 拆息 減息 美國聯儲局
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