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【新冠肺炎】提供可靠疫情資訊　YouTube推疫情相關影片專區

科技 13:00 2020/03/21

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新冠肺炎疫情嚴峻，市民不時在社交媒體瀏覽相關資訊，關注最新疫情發展。為提供更可靠真實的疫情資訊，YouTube計劃在首頁推出疫情相關的影片專區。

新冠肺炎疫情嚴峻，市民不時在社交媒體瀏覽相關資訊，關注最新疫情發展。為提供更可靠真實的疫情資訊，YouTube計劃在首頁推出疫情相關的影片專區。

為了讓用戶接收正確的疫情資訊，YouTube將在首頁推出有關新冠肺炎的影片專區。YouTube表示，影片會透過演算法，根據影片內容與肺炎疫情的相關程度、上載時間及觀看者所在地區而排列顯示。

<<【新冠肺炎】因應疫情網絡需求大增　Netflix、YouTube降低影片畫質

事實上，現時不少社交媒體，例如Facebook，Twitter，Snapchat和TikTok，已開始致力打擊錯誤疫情信息。美國部分大型科企，當中包括Google，LinkedIn，Microsoft和YouTube等，日前共同發表聯合聲明，打擊疫情假資訊，並與權威機構合作，提供關鍵信息的更新。

<<Google警告：疫情期間加大依賴AI　YouTube誤刪片段或激增

YouTube的疫情新聞影片專區，會由本星期開始，在全球16個國家及地區推出，當中包括美國、英國、巴西、印度、德國、法國、意大利和日本，未來會擴展至更多國家。

責任編輯：李寶如

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