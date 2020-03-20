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【熊市來臨】大摩削恒指目標價9%　最熊見18900點

金融經濟 19:15 2020/03/20

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摩根士丹利發表研究報告指，在極端不確定的情況下，估計新興市場的每股盈利將有雙位數的跌幅，並隨之調低所有亞洲及新興市場指數的目標價。其中，恒指目標由原本的25900點，削9%至23500點，並警告最熊或低見18900點。

大摩表示，亞洲市場的估值處於先前衰退危機的低點，若單計恒指，現價市賬率甚至低於08年金融海嘯及歐債危機水平，反映估值已屆歷史低位。

大摩預期今年全球經濟增長僅0.9%，次季更預測增長0.6%， 隨疫情全球大流行結束，加上多項貨幣及財策刺激政策，預測明年經濟增長將會強勁反彈至4.6%。

疫情下刺激經濟措施　帶動全球經濟明年急彈

大摩指，短綫處審慎態度，會持續觀望貨幣和財政刺激措施是否可以解決外匯，利率和信貸市場流動性不足的問題，而導致股市可走出低谷。

在新興市場中，大摩看好中國及日本可繼續跑贏，該行早前已將中國股市評級上調至「增持」。而日本股市，日本兌美元仍處於偏弱水平，加上日本央行加倍購買ETF以及其他刺激措施，將會成為市場的催化劑。

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