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美國參議員股災前高位沽貨 疑靠疫情內幕牟利

環球經濟金融 18:12 2020/03/20

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2名共和黨議員，在股災爆發前在高位大舉沽貨，時機之巧妙引起關注。

新冠肺炎疫情肆虐美國，股市大冧，道指短短一個月瀉近萬點，惟有2名共和黨議員，在股災爆發前在高位大舉沽貨，時機之巧妙引起關注。外界懷疑他們靠議員身份，提前知悉非公開疫情資訊，才能精準掌握時機，避過跌市，有利益衝突之嫌。

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成功提前沽貨的，是參議院情報委員會主席伯爾（Richard Burr）及新晉參議員萊夫勒（Kelly Loeffler），伯爾在今輪跌浪開始前一周，急沽總值約63萬至170萬美元的股票。

萊夫勒則在1月24日，聽取有關新冠肺炎的非公開匯報後，旋即於當日開始大沽特沽，直至2月初，共沽總值約125萬至310萬美元的股票。當時美股屢屢破頂，行動相當不尋常。

佐治亞州參議員萊夫勒（Kelly Loeffler）

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兩人沽貨時，美國新冠肺炎疫情尚未出現大爆發，美國社會對疫情當不是太關注，但2人作為參議員，曾聽取相關匯報，知悉環球疫情的非公開資訊，加上及時沽貨，引起外界一些聯想。

按照美國法律，國會議員不得利用因職位獲得的非公開資訊，在股市獲利，否則可構成內幕交易。惟暫時未有證據證實，他們的股票操作決定，與這些疫情資訊有關。

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萊夫勒發言人強調，萊夫勒本人沒有參與相關投資，相關決定是第3方顧問作出，不涉她及她丈夫的所知的資訊，形容指控是荒謬及沒有根據的攻擊。

伯爾的發言人拒絕回應交易決定是否與疫情相關，但有傳媒踢爆，他與商界領袖會面時，曾稱疫情比近期史上任何一次都嚴重，學校或關閉，態度遠較他在公開場合的發言悲觀。

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記者：林建忠

參議院情報委員會主席伯爾（Richard Burr）

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