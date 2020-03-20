【航空告急】國泰CEO建議員工提前放下半年假　坦言現時應急措施未夠

國泰航空 （00293） 今日宣布，旗下廉航香港快運（HKExpress ）下周一（23日）暫停服務至4月底，國泰和國泰港龍4月和5月只會維持客運運力約4%。國泰行政總裁鄧健榮再向員工發內部信解釋現況，稱公司正循至少9方面保留現金，感謝8成員工參與無薪假期，並指已請求前線員工提前放取原訂下半年的年假，但坦言營運挑戰巨大，仍須更多措施去應變，變相指現時措施不足。

鄧偉榮稱，目前每日停泊逾140架飛機，未來兩個月只營運約5%的客運航段，只維持與其他航空樞紐和區域中心的聯繫，形容有關安排是不尋常但必須。

據國泰業績報告，整個集團機隊有236架飛機，國泰和國泰港龍營運當中203架。

鄧健榮續指，目前已循多方面保存現金，措施包括：

推行特別無薪假期

請求前線員工「清假」，提早放取下半年年假，鼓勵其他員工在可行的情況下效法

下周再多關閉1個香港機場貴賓室，即僅營運1個貴賓室

將6架波音777-300ER先賣後租

與供應商商討折扣及延遲付款

商討延遲新機交付

與機管局商議額外減費

保持貨運業務營運

暫停向股東派股息

他指出，集團未來仍會推出更多節流措施應對疫情衝擊，坦言挑戰將維持一段相對時間，籲員工繼續支持和團結，專業地應對。

國泰月中表示，截至去年12月底，可動用流動資金為200億元，而「先賣後租」波音客機，可套現54億元。

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