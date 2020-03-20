【定期存款】滙豐中銀鬥劈港元存息 恒生出擊重奪冠軍

套息交易重臨，港滙今天（3月20日）走強，再創3年新高；但港銀未有鬥搶存息，全周共有7間大小行減息，包括滙豐及中銀香港 （02388） 兩大發鈔行等。專家預計，整體存息仍趨跌，只是短存因短期拆息扯高，兼且季結在即，較具上升空間。

總計全周減息的銀行數目仍較加息多，共有6間大小業界暫仍有減無加，除了兩大發鈔行外；工銀亞洲及大眾財務亦全面調低短中長息，南商與花旗則減短存。

不過，另有5行卻一面倒「獨加」，最矚目的是恒生 （00011） 重推4個月及半年期2.2厘；交銀香港與信銀國際全線上調短中長息，大新 （02356） 及創興 （01111） 主力加短存。

5間港銀減完又加

此外，5間業界「急掟彎」減完又加，包括本周二（17日）才全面減息的渣打香港，今天微升3個月短存0.05厘，打回原型至1.2厘；跟半年期看齊。同樣，本周一（16日）才減息的東亞 （00023） 、建行亞洲、招商永隆及富邦；及至周中旋即減完又掉頭加。

至於素來頻密調整存息的的集友、華僑永亨及星展，則又加又減不同存期的年息。

正因多間銀行不斷調較定存息，本周的中長息榜又再執位，當中半年期驟變，雖然信銀國際連番上調年息0.4厘、至1.95厘；惟不及恒生重推此存期2.2厘（見表），因而重奪冠軍王座。

至於一年期，縱使長息仍未重上兩厘關口，但招商永隆累加0.7厘到1.9厘；反觀原本稱冠的工銀亞洲卻減息，跌出3甲榜。

港美拆息「倒掛」令套息重臨

1個月港元拆息（Hibor）連升6日，今天報1.83厘，跟同期美元拆息約0.6厘高逾1厘。星展香港財資市場部（大中華）董事總經理王良享指，港滙創3年高位至7.7556，主因是港元拆息再呈「倒掛」、高於美息，吸引套息交易重臨，全球疫市下瘋搶美元，抽緊美元流動性而扯高拆息，港息也受拉升，引致短期資金稍緊張；而港元被視為美元替代品，游資熱錢湧港暫泊。

王良享認為，本港仍水浸，不似美元鬧錢荒，貸款又乏出路，料業界毋須盲目鬥加息吸存；只是本月底前個別同業或搶吸短錢，當季結過後整體存息仍趨跌，且料與樓按掛鈎的拆息約升至近兩厘已見頂。

綜觀市面21間銀行，即使最新這兩天個別恢復鬥加息，但絕非破頂息，一年的兩厘息更已絕跡；最高僅1.9厘。

中國光大銀行香港分行資金業務聯席主管顏劍文表示，金管局於本周一把港銀的「逆周期緩衝資本」（Countercyclical Capital Buffer， CCyB）比率由2%，下調至1%，即時生效，亦釋放逾5,000多億元，大大有助紓緩銀根，料同業毋須急於撲水搶存；只是季結臨近，市場在亂市下較審慎，爭取預留較多頭寸而酌量加存息。

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注意︰各存息利率視乎銀行最終條款，大多涉及起存額以外要求

記者︰曾桂芬