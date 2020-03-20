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【附教學】Facebook網頁版更新　簡化用戶介面+「Dark Mode」登場！

科技 17:35 2020/03/20

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Facebook的網頁版面在更新後，終於導入了Dark Mode主題設計。

繼Instagram、WhatsApp等日前推出Dark Mode（暗黑模式），Facebook亦跟上Dark Mode大流行步伐！Facebook的網頁版面在更新後，終於導入了Dark Mode主題設計。

要激活Facebook網頁版Dark Mode，只需點選Facebook網頁介面右上方的倒三角形圖案>切換成新版 Facebook（Try the new facebook）>閱讀說明頁面按繼續> 選擇深色（Dark Mode）顯示外觀

１／點選Facebook網頁介面右上方的倒三角形圖案 > 切換成新版 Facebook

２／閱讀說明頁面按繼續

３／選擇深色顯示外觀

若想切換回舊版頁面，則可再於倒三角形圖案下選項＞切換為經典Facebook（Switch to Classic Facebook）。

此外，更新後的Facebook網頁介面的整體排版設計亦有改變。包括版面兩側的捷徑、廣告、聯絡人均有放大，以及更簡化；Facebook限時動態則已移至最上方，取代原本為建立帖子的欄目。

>>>【WhatsApp Dark Mode】WhatsApp推出黑暗模式　簡單設定即可啟用（附教學）

>>>Fb Messenger測試Dark Mode暗黑模式

責任編輯：張寶燕

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